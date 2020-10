Latorre hizo una polémica aclaración en pleno escándalo: “Le pido disculpas a Nacha, pero no a la gente que tiene Parkinson”

Compartir

Linkedin Print

Luego de que Lola Latorre y Lucas Spadafora se disculparan con Nacha Guevara por haberse burlado de sus “temblores”, llegó el turno de Yanina Latorre.

“No me justifico, pero acá todo el mundo habló y dio por hecho una enfermedad que ella dice no tener… Yo quiero que algo quede claro, no me reí de la gente que tiene mal de Parkinson. Soy una pelotuda, me hago cargo. Hice una mala burla, como se la pude haber hecho a todo el mundo”, así arrancó el descargo de Yanina en LAM (eltrece).

Y siguió, haciendo una fuerte aclaración: “Le pido disculpas a Nacha, pero no a la gente que tiene Parkinson. Porque quien dice eso (que Yanina se habría burlado de estas personas), es una historia que quiere crear”.

Además, aclaró que Lola y Lucas jamás pensaron en dejar el certamen por el escándalo. “Lola va a hablar, se va a parar ahí y va a pedir disculpas públicas. Y yo ahora le pido disculpas públicas a Nacha Guevara, no a la gente que está enferma porque yo no me reí de una enfermedad… No me reí de nadie que tenga cáncer, HIV o que está postrado”, sumó.

“Tiene un tic”

Antes de cerrar, contó qué cree que tiene Nacha. “Para mí tiene un tic y yo hice una mala burla…”, agregó. Y terminó remarcando que fue juntando “odio y resentimiento” hacia Nacha por las peleas que vienen teniendo desde hace mucho. “No está bien, pero soy humana y me mandé una cagada”, sentenció.