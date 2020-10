Entre lágrimas, Andrea del Boca reveló cómo habrían sido los abusos de Ricardo Biasotti a su hija: “Le robó la inocencia”

Compartir

Linkedin Print

En 2019, Anna Chiara del Boca denunció a su padre, Ricardo Biasotti, por abuso sexual agravado y corrupción de menores. Recientemente y en plena pandemia, Andrea del Boca y otros familiares fueron a declarar como testigos de la causa que está siendo investigada en el Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 43 de la Capital Federal.

“Es muy duro, no se imaginan cuánto… tener que relatar, como mamá, lo dicho por Anna”, afirmó la actriz, con la voz quebrada, en una entrevista vía Skype con el programa Nosotros a la mañana. Y contó que su hija se animó a hablar sobre lo ocurrido frente a sus familiares después de que falleció su abuelo, Nicolás del Boca, a quien ella llamaba cariñosamente “papá”. Durante años, Anna Chiara lo mantuvo en secreto por “miedo, vergüenza, porque se sentía humillada y sucia”.

Entre lágrimas, Andrea relató detalles del abuso que habría sufrido Anna en su infancia: “Ella empezó a contar que cuando la llevaba a su casa el progenitor masculino, como ella le dice, la obligaba a dormir en el dormitorio de él. Él estaba desnudo y le apoyaba su miembro, su pito, la toqueteaba, la besaba en la boca. A ella le daba mucho asco…”.

“Ella se sentía como en una cajita de cristal que golpeaba y nadie la podía escuchar. Yo le daba un celular para que se comunicara conmigo, pero él sistemáticamente lo escondía. El asco que le daba cuando la obligaba a ver películas pornográficas. Ella no sabía a esa edad lo que significaba, pero le daba mucho asco ver cómo personas se besaban por donde uno hacía pis. Con los años se dio cuenta de que eso se llamaba sexo oral. Pero era muy chiquita y no tenía que pasar por todo esto”, agregó muy emocionada la protagonista de novelas como Celeste siempre Celeste, Antonella, Perla negra y Zíngara.

Durante la entrevista con el Pollo Álvarez y Sandra Borghi, Del Boca aseguró que Anna Chiara siempre tuvo baja autoestima como consecuencia de estos episodios vividos en su infancia. Y señaló que durante años “fue amenazada” por su padre para que no realizara ninguna denuncia en la Justicia. “Son heridas que se quedan en el alma y no se curan”, explicó la artista.