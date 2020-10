Axel Caniggia rompió el silencio luego de que se dijera que recibió 500 mil euros de su padre

Compartir

“Claudio Caniggia le dio 500 mil euros a Axel, y a Alex y Charlotte nada”, aseguró en televisión Carlos Broitman, abogado de Mariana Nannis, insinuando que el ex futbolista tendría preferencias por el mayor de sus tres hijos. ¿Por qué el Pájaro privilegiaría al artista plástico por sobre los mellizos y participantes del Cantando 2020?

Tal vez cansado de que se hablara sobre él, aun cuando busca hacerse a un lado de la escena mediática, el joven que reside en España decidió romper el silencio a través de su cuenta de Instagram, y desmintió al letrado. “La versión es absolutamente falsa”, dijo Axel, asegurando que lo único que se buscó es “dañar públicamente” su imagen. “Yo no tengo ninguna culpa de que ellos (por sus padres) se hayan divorciado –agregó–. Para mí, es bastante doloroso, siempre me preocupé por estar pendiente y cuidar de los dos”.

Además, el mayor de los hermanos advirtió que “emitir declaraciones falsas es algo denunciable”, y que por tal motivo evalúa, de ser necesario, “sacar todas las pruebas, incluidas grabaciones y tantas cosas que aún no se conocen”. “Esto me pasa por ser hijo de Claudio Caniggia”, lamentó.

Desde que Mariana Nannis se sentó el año pasado en el living de Susana y aseguró había recibido maltratos por parte de su ex, mucha agua corrió bajo el puente y la familia Caniggia se dividió. Mientras que Alexander apoyó a su madre delante y fuera de cámara y hasta insultó a su papá en las redes sociales, Charlotte intentó siempre esquivar el tema, dando a entender que se llevaba bien con ambas partes.

Cultor del perfil bajo, del otro lado del océano, Axel, el hijo mayor que casi no habló en los medios, siempre se mantuvo cerca de su padre. Incluso Nieves, su novia, suele publicar en su cuenta de Instagram fotos familiares con su suegro.

A diferencia de sus hermanos que vinieron a la Argentina en busca de un trabajo en televisión, el joven de 30 años decidió mantenerse anónimo. Vive en Marbella con su mujer y las hijas de ella y desde chico se dedica al arte. Hace unas semanas hasta compartió un retrato que hizo de su ídolo y compañero de su padre, Diego Maradona.

La admiración con el Diez es mutua. El ídolo deportivo acompañó al artista en sus exposiciones y alguna vez lo definió: “Tiene muchísimo talento y es un señor. Cuando lo conocimos supimos que lo suyo era el arte y ojalá permanezca mucho tiempo en él. Realiza un trabajo de locos y tiene mucha imaginación. La verdad que para mí es un genio, un talento maravilloso”.

“Soy una persona que disfruta de las cosas sencillas. Me gusta pasear por calles que nunca recorrí, pasar horas en las librerías, tomar un café, fumar un cigarrillo, la tranquilidad de Marbella, el atelier que tengo en mi casa en un cuarto común, donde pinto mucho de noche”, había dicho él hace un tiempo.

En sus cuentas en las redes sociales prácticamente no sube fotos personales, sino que están dedicadas a su trabajo artístico: dibujos, cuadros y exposiciones. Incluso compartió una foto de él abrazando a Robert De Niro, mientras sostiene un cuadro.

Aunque Axel Kevin es un misterio, por las pocas fotos que él, su novia y su padre publicaron, se puede ver que es un calco de su mamá, con quien no tendría relación. Una de las últimas imágenes que se vio de él la subió Nieves en mayo.

El año pasado, luego de que se hiciera público el conflictivo divorcio entre sus padres, el artista plástico habló con Teleshow a través de su novia: “En algún momento ambos nos vamos a pronunciar sobre todo esto. Hablaremos de muchísimas cosas y se sabrá la verdad, pero aún tenemos que esperar”.

La joven mamá de dos nenas y licenciada en criminología aseguró que “hay muchas cosas que no se conocen y que no han salido a la luz” y que “llegado el momento se sabrán”: “Hablaremos y se conocerá la verdad, pero aún tenemos que esperar”, reiteró.

Hace unos días, en diálogo con Los ángeles de la mañana, Axel se había referido a Charlotte. “Solo le importa su fama, pero todo tiene un límite”, había dicho.