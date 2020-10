El primer centro de aislamiento colapsó en pocas horas en la “Segunda ciudad”

Compartir

CLORINDA(C).- El primer centro de aislamiento obligatorio de la ciudad de Clorinda la “Residencial 12 de Octubre” ubicada en las calles 12 de Octubre entre avenida San Martín y Sarmiento, ya se encuentra casi al borde del colapso, ya que cuentan con casi 30 personas en cuarentena obligatoria y esto implicaría que no reciban mas personas, desde su oficial inauguración el día martes ya arrancó con una mujer en aislamiento, obviamente por ingreso irregular a nuestra ciudad, para el día miércoles ya contaba con mas de 17 personas en aislamiento y hoy como lo dijimos varios renglones arriba ya son casi 30 según pudo averiguar éste medio.

Argentinos del Norte

Esto demuestra la gran labor que viene realizando el personal policial de la ciudad de Clorinda al detectar y capturar a estas personas que lamentablemente aun no terminan de comprender la delicada de la situación que nos toca atravesar, no solo localmente si no mundialmente. En la mañana de ayer ya se estuvo equipando la sede del Club Argentinos del Norte que seria el otro centro de aislamiento de la ciudad.

Esto demuestra el gran esfuerzo por parte de las autoridades sanitarias que están trabajando arduamente, sin descanso, prácticamente. Esperemos que las personas que se arriesgan a cruzar ilegalmente tanto desde Paraguay a Argentina o viceversa tomen conciencia de la situación que actualmente estamos viviendo, ya que si continua el ingreso irregular de personas y por ende saltan los casos positivos de covid-19 el desbloqueo de la ciudad de Clorinda lamentablemente no se concretara.

Tercer lugar

El tercer lugar ya preparado y que se encuentra operando es el Hotel Embajador, donde al cierre de la edición ya había una decena de personas aisladas por mantener contactos estrechos con los casos positivos de COVID-19.