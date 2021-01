Lautaro Martínez está a un paso de definir su futuro

Compartir

Sus 40 goles y 14 asistencias en 111 presentaciones hicieron que varios de los equipos más importantes de Europa pongan sus ojos en Lautaro Martínez, una de las principales figuras del Inter de Italia y el socio de Lionel Messi en la ofensiva de la selección argentina desde que está Lionel Scaloni al mando del equipo.

Más allá de algún sondeo del Barcelona, desde hace varios meses que la dirigencia nerazzurra se encuentra dialogando con Rolando Zárate y Beto Yaqué, los agentes del punta oriundo de Bahía Blanca, para extender su vínculo y asegurarse la continuidad de la joya argentina. El surgido de la cantera de Racing de Avellaneda actualmente tiene contrato hasta mediados de 2023.

Según informan diversos medios italianos, todo hace indicar que en los próximos días se sellará un nuevo acuerdo, el cual será hasta junio de 2024. Una de las claves para que las tratativas lleguen a buen puerto es que los de Milano cedieron y aceptaron no incrementar su cláusula de salida de 111 millones de euros (desde el entorno del jugador consideran que es un precio justo para luego intentar dar el salto a otro grande de Europa).

Sin embargo, Inter impuso una llamativa acción dentro del contrato: una “cláusula anti Juventus”. En los papeles se informará que si la Vecchia Signora se quiere quedar con los servicios del Toro deberán abonar 150 millones de euros. ¿La razón? El club presidido por el chino Steven Zhang no quiere pagar el costo político ante un eventual interés del equipo de Turín.

Otro punto importante dentro de las negociaciones fue el incremento salarial que tendrá Lautaro Martínez, quien actualmente percibe alrededor de 2.5 millones de euros por temporada, lo que lo ubica en la parte baja y muy alejado de los mejores contratos del club.

Aunque aún no está definido, se especula que ahora ganará entre 5 y 7 millones, lo que lo colocará entre los mejores ubicados. Entre los tops del equipo aparecen el belga Romelu Lukaku (7.5), el danés Christian Eriksen (7.5) y los chilenos Alexis Sánchez (7) y Arutro Vidal (6.5).

