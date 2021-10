Lautaro Martínez renovó con el Inter hasta 2026: el llamativo dato en su contrato

Compartir

Lautaro Martínez renovó su contrato con el Inter de Milán por cinco temporadas. El goleador argentino seguirá formando parte del club italiano pese a que en los últimos mercados de pases coqueteó con varios poderosos europeos que quisieron quedarse con sus servicios. De esta manera, el bahiense de 24 años podría llegar a cumplir ocho campañas con la camiseta neroazzurra que se puso por primera vez en 2018.

Se informó oficialmente a través de las redes sociales: “El FC Internazionale Milano anuncia que se ha vinculado a un acuerdo para la ampliación del contrato del jugador Lautaro Martínez: el delantero nacido en 1997 será Nerazzurri hasta el 30 de junio de 2026″.

Hubo una particularidad en el vínculo que se extendió hasta junio de 2026: no tiene cláusula de rescisión. Es decir que en caso de que algún otro club pretenda contratarlo, tendrá que afinar el lápiz con la directiva interista por la oferta en común. Por otra parte, trascendió que la figura de la selección argentina percibirá 6 millones de euros por temporada más los bonus por objetivos personales y grupales.

Inter desembolsó unos 14 millones de euros para quedarse con el pase del delantero surgido en la cantera de Racing que fue sondeado en un par de oportunidades por Boca Juniors. El cuadro de Avellaneda se quedó con un porcentaje del 10% de una plusvalía: es decir que en caso de que sea vendido en una suma que supere la de la compra inicial, recibirá una importante inyección de euros. Aunque no se fijó un monto por su cláusula, las páginas especializadas indican que el valor de mercado de Lautaro oscila en los 80 millones de euros.

Probablemente el club que más cerca estuvo de llevárselo de Italia fue el Barcelona en 2020. Sobre esa negociación, el vicepresidente neroazzurro Javier Zanetti comentó en su momento: “No se va a ir. Por ahora, forma parte del presente y del futuro del Inter. Es parte del patrimonio del club como muchos otros jóvenes. Ha crecido muchísimo y esperemos que siga creciendo”. Sobre esa tratativa, el propio Martínez reveló: “Estuve cerca del Barcelona. Fueron cosas muy importantes para mí pero al final el Barcelona tenía problemas económicos, ahí fue donde tomé la decisión de quedarme en Inter y afrontar este año para seguir creciendo. Por suerte pude conseguir un título. Estuvo realmente muy cerca pero por pequeños detalles no se pudo dar”. La lista de grandes del Viejo Continente que preguntaron por él se extendió a Real Madrid, Atlético Madrid, Borussia Dortmund y Tottenham, entre los que se hicieron públicos.

Hasta acá Lautaro jugó 144 partidos para el Inter, convirtió 54 goles y otorgó 21 asistencias. Llegó a la final de la Europa League 2019/2020 y se bordó la estrella del Scudetto 2020/2021 siendo autor de nada menos que 17 tantos. En lo que va de la actual campaña con el elenco milanés, gritó en 5 ocasiones (Verona, Sampdoria, Bolonia, Atalanta y Sassuolo). Y en julio pasado se dio el gran gusto de ser campeón con Argentina en la Copa América disputada en Brasil.

