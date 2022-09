Legislatura: el oficialismo se negó a tratar proyectos de la oposición y aprobó solo los suyos de declaración de «interés legislativo»

Compartir

Linkedin Print

Durante la sesión de ayer, nuevamente, en la Cámara de Diputados se vivieron momentos de fuertes cruces entre diputados del oficialismo y de la oposición que presentó varios proyectos de interés para los ciudadanos formoseños, pero que no fueron tratados; mientras que los aprobados fueron proyectos para declarar de «interés legislativo» eventos que se realizarán próximamente en la provincia.

Las iniciativas presentadas por los diputados de la oposición fueron: proyecto de Ley sobre reubicación del Puerto Formosa; Régimen Provincial de Cuidado Responsable y Protección de los animales de compañía; regularización dominial y emergencia habitacional y también hubo un pedido de que la provincia adhiera a la Ley Nacional Nº 27.130 (prevención del suicidio), estos dos últimos fueron solicitados que sean tratados sobre tablas, pero la mayoría votó de manera negativa.

Primero, al hacer uso de la palabra, la diputada Agostina Villaggi solicitó un preferente despacho para el que se trate el expediente donde piden la derogación de la Resolución 50/20 de Rentas en la provincia de Formosa que estableció un pago a cuenta de Ingresos Brutos para todas las mercaderías que quieran ingresar a territorio provincial, justificó entonces que desde su bloque entienden que dicha Resolución es «inconstitucional» ya que afecta contra el derecho a la libre circulación y «se ha conformado una Aduana interna que debe ser urgentemente derogada, y así lo estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un reciente fallo contra la provincia de Misiones».

En este marco dejó en claro que la presentación fue presentada antes del fallo de la Corte por lo cual echó por tierra que se trate de «oportunismo» y consideró que «creemos que es hora de que Formosa trabaje en generar espacios jurídicamente creíbles dentro de nuestro territorio para que el sector privado venga a invertir y genere empleos».

La solicitud fue votada

y rechazada por la mayoría

Seguidamente, la diputada Gabriel Neme pidió hablar para solicitar se haga lugar al tratamiento de regulación dominial y emergencia habitacional. «Hace más de 30 años que a través con el Instituto de Colonización y Tierras Fiscales hemos visto el apartamiento a las leyes, los abusos, vimos cómo algunos son tratados con privilegios y otros como si no fueran personas de derecho», dijo.

Y añadió que «la problemática que pedimos que se trate es la de las familias que no han podido acceder a la titularización de sus viviendas y eso genera una situación de vulnerabilidad peligrosísima, porque están fuera de del sistema y después hablan de justicia social».

«Es importante que podamos legislar estas cuestiones y no solo sacar declaraciones de interés legislativo; esto es lo que realmente les interesa a los formoseños», lanzó.

Por su lado, y teniendo en cuenta otra de las presentaciones, la diputada Carla Zaiser solicitó el tratamiento sobre tablas que se trate el proyecto de adhesión de la provincia a la Ley 27.130. «Esta ley tiene como objetivo la implementación de políticas públicas que se den de manera coordinada entre los distintos organismos del Estado provincial, a fin de trabajar en la detección, prevención y asistencia de las personas en condición vulnerable, como así también de sus familias y entorno en general», justificó la legisladora radical.

Reconoció que actualmente en nuestra provincia no hay una línea de asistencia directa para la atención de esta problemática y lanzó que «tampoco el sistema de salud está preparado para abordarla».

«No contamos con datos específicos para trabajar en preparar políticas públicas, no hay datos estadísticos ya que muchas de estas muertes están enmarcadas en accidentes. Es imprescindible trabajar en torno a esto con estadísticas y preparación del personal para que puedan dar respuestas», expuso. Luego de sus argumentos, la mayoría votó por la negativa para tratar dicho proyecto.

Agustín Samaniego: «La

oposición es funcional nosotros»

Al tomar el micrófono, el diputado del PJ Agustín Samaniego cuestionó a la oposición por su «agenda política» y los tildó de «oportunistas».

«Lo ideal es que la agenda política de los partidos de la oposición tenga una ruta», señaló el mismo y los acusó de que no se les «cae una idea para un proyecto político».

En este marco, cargó con todo contra la propuesta de declarar la emergencia habitacional y apuntó al diputado Adrián Bogado – uno de los autores de la iniciativa- ironizando que «dejó 25 años de su vida política, de la vida política de su padre, del movimiento justicialista para darse cuenta que el modelo formoseño no era tan bueno, entonces porqué lo acompañó durante tanto tiempo. Me resulta rarísimo que levante la mano ahora, si siempre la levantó con nosotros».

«Esta oposición sin agenda ni proyecto es funcional a nosotros. El ejercicio político de ellos tiene que cambiar para beneficiar a la democracia. No puede ser que el oportunismo sea su forma de hacer política», insistió.

«Necesitamos que haya coherencia política, la democracia formoseña nos exige, nos mira, ve nuestro caminar y nuestro derrotero», sentenció Samaniego.

Defensa de la oposición

«Todos saben muy bien lo que ocurrió durante el último tiempo, es cierto que estoy en la oposición, no estoy de acuerdo con este modelo de provincia, me parece que muchas cosas se hicieron bien, pero hay muchas que no», se defendió Bogado y dejó en claro que hay que luchar para hacer lo mejor para todos los formoseños.

«El día de hoy se presentaron proyectos muy importantes para la gente, no hay ningún proyecto de esta índole que haya presentado el oficialismo, sino que son todos de declaración de interés legislativo, y lo que necesitamos es que esta Legislatura legisle, que cada diputado tenga iniciativas y no solo vengan del Gobernador; eso no es bueno para la democracia y lo debemos mejorar», disparó.

Por su lado, el diputado del PRO Enrique Ramírez cuestionó que «desde el oficialismo siempre se muestran preocupados por lo que hacemos, y creo que es momento que empiecen a preocuparse por lo que pasa adentro del gobierno, del oficialismo de la provincia, sobre todo teniendo en cuenta que llevamos muchos años de democracia y acá en el recinto no permiten que tratemos otro proyecto que no sea el enviado desde el Quinto Piso, y eso habla de una decadencia muy grande».

«No me resigno a que permanentemente estemos votando proyectos de declaración, o que no nos dejen exponer los nuestros. No me resigno a que este gobierno no entienda que acá la oposición es importante y puede colaborar, no me resigno al diálogo que es la esencialidad de la política», añadió Osvaldo Zarate al tomar la palabra.

«En lo que va de este año pedimos que 9 ministros comparezcan, presentamos 22 pedidos de informe donde ninguno nos contestaron, presentamos infinidad de proyectos que no fueron tratados y no es casualidad eso. Nosotros somos empleados del pueblo de Formosa, no los jefes, dejen de confundirse. Vivimos delegando facultades al Poder Ejecutivo y eso está mal, quiero decirle al oficialismo que no nos vamos a resignar a tener en Formosa una República a favor del pueblo», enfatizó, por último.

Compartir

Linkedin Print