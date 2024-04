Libertadores: un Estudiantes eufórico y a por el liderato frente a un Gremio hundido en la tabla

Estudiantes saldrá este martes al campo para su duelo contra el Gremio brasileño con la euforia por su reciente clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga local y en busca del liderato en el grupo C de la Libertadores.

Enfrente, el equipo ‘gaúcho’ cierra el cuadro sin un solo punto en sus dos presentaciones en el máximo torneo continental de clubes hasta el momento.

El equipo dirigido por Eduardo Domínguez busca afianzar en el torneo internacional las buenas sensaciones atesoradas en la Copa de la Liga local, en la que obtuvo este fin de semana su pase a la penúltima ronda -en la que jugará contra Boca Juniors- tras golear (3-0) a Barracas Central.

Después de firmar este resultado, el ‘Pincha’ trabajó este domingo con vistas a recuperar el físico y este lunes volverá a entrenarse y después quedará concentrado para el duelo de este martes, en el que aspira a sumar los tres puntos y asumir el liderato del grupo.

Los rojiblancos empataron 1-1 en su visita al chileno Huachipato -actualmente colíder con Estudiantes, ambos con 4 puntos- en el debut en la Libertadores y ganaron en casa (2-1) al boliviano The Strongest.

Por su parte, el Gremio intentará romper su racha negativa, que incluye los dos resultados en contra en la Libertadores -ante The Strongest (2-0) y contra Huachipato (0-2)- y en el ‘Brasileirao’, torneo en el que cayó este fin de semana ante Cuiabá (1-0).

No obstante, después de tres jornadas, es quinto en el torneo local, a un solo punto de los líderes, Bragantino y Flamengo, y se alzó recientemente con el Campeonato Gaúcho (del estado de Río Grande del Sur).

Uno que brilló en esa conquista fue un viejo conocido del fútbol español, el exrojiblanco Diego Costa, quien llegó al Gremio para sustituir el caudal goleador de otro ex del Atlético de Madrid, el uruguayo Luis Suárez, tras su salida al Inter de Miami.

Es casi seguro que Renato Portaluppi ‘Gaúcho’ -campeón como futbolista de la Libertadores 1983 precisamente con Gremio- no podrá contar con el defensa argentino Walter Kannemann, quien sufrió un fuerte golpe en la cabeza hace dos semanas.

Alineaciones probables:

Estudiantes: Matías Mansilla; Eros Mancuso, Luciano Lollo, Zaid Romero, Gastón Benedetti; Enzo Pérez, Santiago Ascacibar, Fernando Zuqui; Tiago Palacios, Edwuin Cetré y Guido Carrillo. Entrenador: Eduardo Domínguez.

. Gremio: Agustín Marchesín; De Lima Costa, Gustavo Martins, Ely, Joao Pedro; Villasanti y Queiroz; Soteldo, Cristaldo y Nunes; Joao Pedro. Entrenador: Renato Portaluppi (Renato Gaúcho).

Árbitros: el uruguayo Gustavo Tejera, auxiliado por sus compatriotas Martín Soppi, Horacio Ferreiro y Anahí Fernández. El colombiano David Rodríguez estará al frente del VAR.

Cancha: Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, de La Plata (provincia de Buenos Aires), con capacidad para 32.530 espectadores.

Hora: 19.00 horas (22.00 GMT). EFE