Librerías atraviesan gran “incertidumbre” ante la especulación por la vuelta presencial a las aulas

Desde que el gobierno provincial anunció la semana pasada que se trabaja en la vuelta presencial y semipresencial a las aulas en este ciclo lectivo 2021 en Formosa, las librerías siguen con gran incertidumbre este escenario, teniendo en cuenta que el regreso a clases depende de varias aristas y ante esto, muchos padres están optando por no comprar nada hasta el momento en que finalmente la asistencia a las aulas esté asegurada.

En ese marco Beto, propietario de Mari-Jor, una de las librerías más tradicionales de Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a la situación que atraviesan.

“Estamos pasando algo medio difícil, en la incertidumbre porque dicen que empiezan las clases pero que no, no nos queremos embalar porque ya nos quedaron las cuentas del año pasado y estamos comprando a partir de lo que la gente viene y busca, el cliente va haciendo la compra ‘hormiga’ porque tampoco se quiere arriesgar a comprar ya que no sabe si van a empezar las clases, muchos dicen que sí, que empiezan pero no nos podemos arriesgar a nada porque la mercadería aumentó un 30% y dentro de todo, a comparación de otros artículos no aumentó tanto, pero vamos yendo despacito, tenemos miedo de que si hay contagios otra vez nos cierren todo y nos queden las cuentas de nuevo”, explicó.

Asimismo aseguró que aún no se logró reponer de las deudas del 2020, “estuvimos con eso de que nos cerraban, nos abrían, a dos semanas del inicio de clases del año pasado se cortó todo y nos quedaron todas las mercaderías, las cuentas, no pudimos trabajar de otra forma porque los chicos no fueron al colegio y era todo virtual, no usaron nada de los útiles”.

“No hay ese olor a inicio de clases ni ese entusiasmo que siempre se tiene, para nosotros hoy estamos tan parados como muchos otros negocios, estamos en la incertidumbre”, lamentó.

Contó además que los clientes “hoy por hoy vienen a buscar lo más básico como un cuaderno porque no saben cuánto va a ser lo presencial, si los chicos van a ir todos los días o pocas veces por semana, todos están en la incertidumbre así que estamos todos por igual, vamos yendo a medida de lo que la gente va consumiendo porque tampoco hemos comprado nada porque nos quedó de la temporada anterior, estamos varados”.

Aseguró también que las mochilas son uno de los elementos más costosos para la vuelta a clases y que este año no sumaron nuevo stock, sino que actualizaron los precios de la mercadería con la que ya contaban. “Por lo general mandan catálogo del incremento que hubo desde el inicio del año pasado a este año donde aumentó todo un 30%, a las mochilas que nos quedaron le recargamos el 30% porque los chicos ni usaron la del 2020 porque a dos semanas de iniciadas las clases se cortó todo, a lo mejor si van a iniciar las clases van a ser los chicos de primer grado a los que les van a comprar mochila porque pasan de jardín a escuela, pero no compramos nada nuevo, solo cambiamos los precios porque si no lo hacemos perdemos”.

“Las mochilas televisadas que son de licencia son un poquito más caras y están desde 3 mil hasta 6 mil pesos porque algunas vienen con luces, con sonido y todo eso suma, pero hay otra variedad de mochilas de buena calidad que están entre 2500 o 2100 pesos”, informó.

Para finalizar se refirió a si ya les avisaron sobre un anuncio de canasta escolar que todos los años realiza la Defensoría del Consumidor con precios estipulados y accesibles. “Todavía no nos avisaron nada porque esta semana recién ahora de que habrá clases presenciales, todavía no hay nada seguro, todavía estamos en la incertidumbre, el día a día es difícil y nos toca atravesarlo”, culminó Beto.

