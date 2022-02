Liga de Desarrollo: la Unión volvió al triunfo y no dejó lugar para sorpresas

Compartir

La Unión de Formosa (12-13) le ganó a Unión de Santa Fe (8-18) 90 a 72. Para los formoseños fue volver al triunfo tras dos caídas. Los santafesinos acumulan siete sin vencer.

Un parcial de 22-8 en el segundo cuarto puso el trámite a cuenta del local que llegó a tomar ventaja de 27 en el tercero. Rotó jugadores, el rival bajó la distancia a 10 (74 -64) en el último cuarto, pero evitó sorpresas con unos 5 minutos finales donde volvió a ponerse arriba de los 20.

Marcos González se anotó un doble-doble con 16 puntos y 10 rebotes, y otros cuatro jugadores anotaron en doble dígito, con Agustín Sigel sumando 16, Martín Medina 15, David Efambé 12 y Matías Pikaluk 10.

Lorenzo Micheloni con 20 tantos y Jerónimo Díaz Müller con 18 fueron los máximos anotadores del Tatengue.

Peña volvió a ganarle a Obras

Ahora en Mar del Plata, Peñarol (12-13) derrotó a Obras (13-9) por 83-74. Fue la tercera victoria seguida para los marplatenses, y la segunda en apenas una semana ante el Rockero, al que habían doblegado en Núñez cinco días antes. Obras, con las caídas ante Peñarol, cede terreno en el pelotón de equipos que buscan el cuarto lugar de la tabla y el último pasaje al Final Four.

El primer cuarto lo ganó Peñarol por 22-18, que se llevó ventaja de 4 al entretiempo (38-34). El tercero se lo quedaron los locales por 24-17, que sacaron ventaja máxima de 15. Si bien arrimó, Obras no llegó a discutirle el partido a Peñarol, que se quedó con el triunfo final por 83-74.

Peñarol gozó de un perímetro que siempre le dio respuesta cuando necesitó. El equipo de Tomás Sirochinsky metió 12/27 triples (%44) y allí se explica buena parte de la victoria.

Obras no es lo mismo sin Fernando Fuenmayor y Felipe Inyaco. Con ellos, más el aporte de siempre de Alejo Digón y Matías Von Schmeling, demostró ser un equipo capaz de ganarle a cualquiera. Con todos ellos a disposición, le propinó una de las dos caídas que cuenta el líder Comunicaciones.

A pesar de esto, la saludable aparición en los últimos dos partidos de Franco Ferri agregó algo de gol en la estructura de los de Ielmini.

Cinco jugadores por encima de las diez unidades se destacaron en el goleo de los Milrayitas. Tomás Framiñán confirmó su gran presente al anotar 19 (5/7 en triples). Lucas Anegón, otro de muy buena actualidad, acompañó con 14, además de sumar 12 rebotes y 9 asistencias. El cadete Tobías Sirochinsky aprovechó muy bien sus oportunidades. En 16’ en cancha anotó 11 puntos.

Comu validó credenciales en La Rioja

El líder del certamen Comunicaciones (23-2) trabajó el partido para finalmente imponerse como visitante a Riachuelo (11-13) por 94-83. Llegó a ocho la nueva racha de triunfos para el puntero, que mantiene el paso hacia el Final Four. Para los riojanos fue la sexta derrota consecutiva.

Riachuelo entró mejor al juego. Tuvo gol y tomó ventaja de 7 (20-13) a falta de 3’30’’ para el final del primer cuarto. Sin embargo, el conjunto mercedeño engranó en ataque y metió una ráfaga de 12 puntos que le dio la delantera al final de parcial (27-25).

Comu se mantuvo con alto goleo en el segundo chico para irse al descanso largo con ventaja de 51-40. En el inicio del tercero amagó a quebrarlo la visita, que sacó 19 (59-40) temprano en el cuarto. Pero Riachuelo reaccionó, metió un 21-6 para ponerse a sólo 4 (65-61).

Comunicaciones, con una rotación de sólo seis jugadores, encontró las respuestas en Matías Núñez para fugar con su gol del asedio riojano en el final del tercero y principio del último cuarto.

Riachuelo no se dio por vencido, volvió a arrimar a 5 (79-74) a falta de 5’. Pero hasta allí llegó. El puntero ahora encontró a Lucas Mercandino y con él la llave para quedarse con el triunfo por 94-83.

Matías Núñez fue el goleador de un equipo que siempre rinde como tal. Metió 29 puntos (13/15 tiros de cancha) y bajó 8 rebotes. También perdió 9 pelotas en los 37’ que estuvo en cancha.

El capitán Franco Maeso fue un baluarte. Jugó todo el partido, anotó 20 puntos (9/12 tiros de cancha), tomó 9 rebotes, repartió 6 asistencias y metió 3 tapas. Yoel Cuenca, con 24 puntos y 9 asistencias, fue el más destacado en Riachuelo.

