Liga Nacional de Básquet: Riachuelo fue más y ganó a La Unión de Formosa

El elenco riojano venció a La Unión de Formosa en el Cincuentenario por 73 a 64. Un 10 a 0 para la visita, en el arranque del juego, marcó el rumbo de la noche porque tomó el mando desde ahí y no lo dejó nunca, siempre mostrando salidas cuando el rival lo comprometió. Ibarguen con 15, Young 15 y De Los Santos 13 fueron las principales vías de gol del ganador que tuvo máxima de 18. En La U hubo 15 de Efambe y 13 de Guerra.

Riachuelo se topó con un inicio de juego plenamente favorable. No recibió puntos por casi 4 minutos ante un rival totalmente atascado en ofensiva, y con cuatro ataques resueltos por De Los Santos –dos dobles- y Young –dos triples- se fue 10 a 0. Ginóbili pidió minuto y entre Saglietti y Guerra se cortó la sequía para un 4-0 que no pudo levantar al local ya que enfrente recibió un 5-0 –Forestier y Young- que subió la ventaja a 11 -15 a 4-.

Con un 18 a 10 para el visitante largó el segundo parcial y la primera noticia fue ver a La Unión más activo en defensa que derivó en tener otra cara atacando. Con Eidintas, Guerra y Cardo se puso a 3 -23 a 20- aunque Riachuelo aplacó el momento con un 5 a 0 de la mano de De Los Santos y Forestier. De ahí en adelante volvió a pesar Young, Maxwell ganó abajo del aro y de nuevo había 10 de margen -34 a 24-

La U respondió con su mejor corrida hasta ese momento. Un 8 a 0 con triple de Fernández, otro de Guerra y doble de Saglietti para volver a apretar los números -34 a 32-. Claro que Riachuelo siempre tenía una salida y en el tramo final del cuarto anotó con Maxwell y Fernández para cerrar con un 41 a 34.

En el tercero, película repetida. La Unión iba pero Riachuelo tenía con qué responder. En este momento con Ibarguen -9 puntos- y más de Maxwell lo que le permitió tener nueva ventaja máxima de 15 -63 a 48-.

La intención de La Unión por revertirlo fue perdiendo vigor con el andar del partido. Había que ver lo que tenía para dar en los 10 minutos finales. Con Fernández, Riachuelo se fue a 18 y tanta cuesta arriba fue un imposible. Bajó la brecha a 10 a 5 del final con Efambe y Alcegaire pero dos dígitos seguían siendo mucho en contra y Riachuelo hizo el resto. Se mantuvo arriba de los 9 y se llevó el triunfo.

Síntesis

La Unión de Formosa 64: Guerra 13, Saglietti 6, Alcegaire 7, Fernández 10, Efambe 15 (FI), Roberson 0, Pérez 0, Eidintas 8, Rattero 0, Cardo 5, DT: S. Ginóbili

Riachuelo 73: De Los Santos 13, Maldonado 4, Forestier 6, Young 15, Ibarguen 15 (FI), Arese 3, Biegier 0, Maxwell 9, Dalpino 0, Fernández 8, DT: S. González

Árbitros: R. Sánchez, S. Guzmán y S. Vasallo

Parciales: 10-18, 34-41 y 51-65.

Por cuartos: 10-18, 24-23, 17-24 y 13-8.

BCLA: Quimsa aplastó

a São Paulo

El duelo entre Quimsa y São Paulo, dos antiguos campeones de la Basketball Champions League Americas, no fue parejo como se anticipó en la previa. El equipo de Santiago del Estero lució muy superior en esta primera batalla del Grupo B, al imponerse como local, con abultado marcador de 112-65.

Desde los primeros compases del compromiso Quimsa se vio mejor, con una buena rotación de balón que le permitió tomar tiros cómodos ante una defensa paulista que no mostró mayor intensidad. El cuarto inicial favoreció a los santiagueños 24-12 y la primera mitad 48-36, pero en el tercer tramo el dominio de los dueños de casa fue absolutamente demoledor con un parcial de 39-10, que le permitió escaparse 87-46 y liquidar de una vez el duelo, con todavía un cuarto por jugar.

São Paulo, en la segunda parte del choque, en ningún momento pudo contener a su rival y con el paso de los minutos vio como la distancia en el marcador se fue haciendo más y más amplia.

Quimsa, que lanzó para un astronómico 58 por ciento desde el campo (39-67), tuvo hasta siete jugadores en doble dígito en puntos, con Brandon Robinson en plan estelar al anotar 26, con 7 de 9 en triples y 8 rebotes. Sebastián Acevedo y Fortunato Rolfi aportaron 13 tantos cada uno. Tayavek Gallizzi y Bruno Sansimoni siguieron con 12 por cabeza, en tanto que Juan Brussino y Eduardo Vasirani colocaron 10. Fabián Ramírez Barrios se acercó al doble-doble con 9 unidades y 10 rebotes.

Por el quinteto brasileño, Tyrone Curnell culminó con 16 puntos. Corderro Bennett puso 11, mientras que Vitor Faverani y Ricardo Fischer añadieron 10 cada uno.