Liga Nacional: valiosa victoria de La Unión en casa

Compartir

Linkedin Print

Los de Formosa superaron por 101-82 a Riachuelo de local en el Cincuentenario. Lucas Arn, con 23 puntos más 6 rebotes, fue la figura.

La Unión de Formosa venció a Riachuelo por 101 a 82 en un partido donde perdía por 9 -32 a 23- en el inicio del segundo cuarto. En ese mismo parcial recuperó el mando y en el tercero se disparó a 19 -69 a 50-

El visitante se acomodó a 7 -71 a 64- en el tramo final de ese cuarto, aunque los 10 minutos finales fueron a pura contundencia del local con un 30 a 18 que le sirvió para llegar a sacar 21 -99 a 78-.

Con 6 jugadores en dos dígitos, Arn fue el goleador del ganador con 23; Maldonado y Vieta aportaron 15, Tabarez 14, Famous 13 y Ferreyra 10. Del otro lado, Sánchez consiguió 16, Corvalán 14 y Ricks 12.

El primer cuarto ofreció un cambio de gol por gol en los iniciales 5 minutos con un 13 a 12 para el local que anotaba con sus 5 hombres, aunque era Riachuelo el que convertía con mayor claridad. Y esa diferencia que se veía en los ataques de uno y otro tuvo un factor más a favor del visitante que capitalizó dos pérdidas de La Unión para sacar 5 -18 a 15- y con un encendido Safar -8 puntos en el cuarto- la brecha subió a 7 -20 a 13-. Un oportuno 5 a 0 del local paró el momento adverso para cerrar el capítulo a 2 -25 a 23-.

Un 7 a 0 de Riachuelo abrió el segundo que le daba ventaja de 9 -32 a 23-. Mucho de Corvalán en el pasaje –dos triples- pero La Unión encontró respuestas desde el banco con Thygesen y Vieta –sobre todo el escolta- para no solo igualar las cifras –en 37 con 4,34 minutos- sino para pasar de nuevo al frente con un triple de Vieta -40 a 37-. Hubo más de Vieta, un acierto de tres de Tabárez y La Unión tenía ventaja de 7 -49 a 42.

Un 10 a 3 en 3 minutos, potenció a La Unión en el inicio del tercero. Tabarez y Famous grandes protagonistas en las ofensivas que le permitía subir la brecha respaldados también en la solidez defensiva. Farabello pidió minuto, pero no pudo cambiar nada, era todo del local que no paró hasta un 16 a 3 en 4,30 minutos que le dio margen de 18 -65 a 47-.

Con dos libres de Vieta eran 19 -69 a 50- pero apareció Riachuelo y lo hizo con todo. Armó una carrera de 11 a 0 con Sánchez y Ricks anotando para ponerse a 8 en el minuto final -69 a 61-. Sheard cortó la sequía del local con un doble, pero en la última acción del cuarto hubo 2 a 1 de Sánchez que los dejó separados por 7 -71 a 64-.

Con Maldonado y Arn el cuarto final tenía un 6 a 0 para el local en 1,20 minuto y de nuevo ventaja en dos dígitos -77 a 64- que le daba garantías a los de Ginóbili.

Endureció la defensa La Unión y hasta encontró opciones para correr lo que le permitió tomar 15 -87 a 72- con 5 minutos por jugar, siempre con Arn y Maldonado anotando. El escolta iba a meter una bomba de tres con 4,10 minutos en el reloj que dejó a su equipo a un punto de la máxima de 19 -92 a 74- y de ahí al final, “solo” era cuestión de no repetir el último tramo del cuarto previo y no lo repitió. Cerró la noche con total autoridad, con más y más de Arn, para incluso subir la máxima a 21 -99 a 78- y así conseguir una gran victoria que lo sigue poniendo lejos de los últimos dos lugares.

Síntesis: La Unión de Formosa 101: N. Ferreyra 10, J. Maldonado 15, P. Tabarez 14, L. Arn 23 y J. Famous 13 (FI); K. Sheard 2, F. Podestá 3, F. Thygesen 4, F. Vieta 15 y M. Caire 2. DT: S. Ginóbili.

Riachuelo 82: N. Paletta 9, G. Ricks 12, S. Safar 10, P. Espinoza 8 y M. Leiva 8 (FI); M. Gerlero 0, R. Sánchez 16, J. Corvalán 14 e I. Alessio 5. DT: D. Farabello.

Árbitros: R. Castillo, J. Chávez y L. Mendoza.

Parciales: 23-25, 49-44 y 71-64.

Por cuartos: 23-25, 26-19, 22-20 y 30-18.

Compartir

Linkedin Print