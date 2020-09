Límite Chaco- Formosa: varados amenazaron con cortar la ruta para conseguir respuestas

Compartir

Ayer a la mañana, un grupo de 28 varados formoseños se disponían a cortar el puente que une Formosa con Chaco, desde las 11:30 hasta las 17 horas para conseguir respuestas. Finalmente, no lo hicieron ya que un alto jefe de la Policía de Formosa les habría “prometido” que desde hoy comenzarían a ingresar.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Federico, uno de los varados contó que “cuando estábamos por comenzar la medida de fuerza se presentaron funcionarios de Mansilla pidiendo una explicación de lo que pasaba con nosotros. Le dijimos que la mayoría estamos hace más de un mes, luego vino un funcionario policial de Formosa quien nos dijo que desde mañana -por hoy- van a comenzar los ingresos de quienes estamos varados acá”.

“Nos dijeron que teníamos la opción de cortar la ruta y que nos labren un acta o esperar”, acotó.

Asimismo, confió que cuando se acercó personal de Gendarmería Nacional y de la Policía de Formosa “se generó un momento muy tenso donde hubo una discusión subida de tono, pero gracias a Dios no pasó a mayores”.

“Teníamos pensado cortar la ruta desde las 11:30 horas a 17 horas para llamar la atención y que nos den repuestas a nuestras demandas”, reconoció.

“Yo estoy acá desde hace 50 días, estaba en Buenos Aires y me vine caminando desde Santa Fe porque al tener domicilio en Formosa me corrían de todos lados. Quiero agradecer al Intendente de Puerto Eva Perón que es una persona de buen corazón y nos asiste porque de nuestra provincia no recibimos nada”, aseveró Federico.

“En el lugar hay gente con problemas de salud, adultos mayores y chicos, todos la estamos pasando realmente mal”, dejó en claro.

Confió seguidamente que “el permiso yo lo gestioné hace cinco meses ya; la vez pasada vino una pareja de Brasil que andaba haciendo un ritual espiritual y al otro día pasaron como si nada”.

Por su lado, Marcelo -otro de los varados- dijo que “anoche -por el lunes- nos quedamos arriba del puente pidiendo una respuesta y nadie vino a dar la cara por eso decidimos endurecer la medida de fuerza”.

“No buscamos generar conflictos o que nos lleven a todos presos, lo único que queremos es que nos den una respuesta desde el Consejo de Atención Integral a la Emergencia Covid-19. Todos los que estamos acá tenemos los permisos gestionados, pero hasta el momento no hay respuestas de nada”, cerró el hombre.