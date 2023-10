LNB: Platense bajó al único invicto que le quedaba a la máxima categoría

El Calamar dio la nota en la noche del jueves al derrotar a Olímpico por 73 a 72. En un partidazo de Eric Flor con 19 puntos, los del Cholo Vázquez sumaron su cuarta victoria en fila.

El arranque tuvo un líder claro: Olímpico, con un goleo repartido y una racha de 9-2. Sin embargo, con el pasar de los minutos, el Calamar emparejó el choque con una notable mejoría en la retaguardia y hallando los puntos de Eric Flor y Facundo Vázquez (17 tantos combinados). El juego se tornó muy interesante por ambos lados, pero el Marrón supo tener un gran cierre con algunas jugadas colectivas y dominó el marcador por 22-18 al final del primero.

En el segundo apartado, la defensa de Tense se solidificó de gran manera y complicó el desarrollo de la ofensiva rival, al punto que no le convirtieron por más de cinco minutos. Mientras tanto, el ataque del equipo del Cholo mostró tener variantes con puntos del australiano Matthew McCharty y el uruguayo Manuel Mayora para obtener una máxima de 15. No obstante ello, no todo fue alegría para el Calamar ya que sufrió la baja por doble técnica de su entrenador y sobre el cierre de la primera mitad el conjunto santiagueño acortó notoriamente las distancias para culminar el marcador en 36-31 al entretiempo.

Para la segunda mitad, Platense volvió a tomar distancia poco a poco. Los dirigidos por Leo Gutiérrez dependían constantemente de su jerarquía individual con Aguerre, Arengo y Collier, porque no lograban conectar en juego colectivo y su ataque se veía estancado. El Calamar, sin embargo, continuó encontrando variantes en la movilidad del balón y los puntos del brasileño Pedro Ianguas en la pintura para acabar el tercer parcial con ventaja de diez: 55-44.

Al último parcial, la historia continuó muy similar al parcial anterior con el local controlando ambos aspectos del juego y los tiempos del partido, pero, en un abrir y cerrar de ojos, el Negro bandeño se despertó con una seguidilla de puntos de la mano de Tabárez, Collier y Aguerre que provocó poner el encuentro tanto a tanto hasta el final. Los dos estuvieron erráticos en el tramo decisivo y primó la defensa, sobre todo la del Marrón que realizó la última presión ganadora sobre el intento de triple del Potrillo Arengo para quedarse con una gran victoria por 73-72 y cortarle el invicto a Olímpico.

De esta manera, el equipo de Alejandro Vázquez cosechó su cuarto triunfo consecutivo, se puso a tiro de la cima y ahora se verá las caras ante el líder Boca Juniors como visitante el próximo jueves de 2 de noviembre.