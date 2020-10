Lola Latorre mostró el mensaje privado que le envió Nacha Guevara tras la polémica

Compartir

Después de haber hablado personalmente en la pista del Cantando 2020, Lola Latorre leyó el mensaje que le envió Nacha Guevara luego de que la joven bromeara sobre los supuestos temblores de la jurado del certamen.

Si bien la hija de Yanina y Diego Latorre creía que el encuentro en el certamen con la actriz sería en buenos términos, no fue así. Lejos de dejarla hablar para pedirle disculpas públicamente, Nacha se dirigió a ella y a su compañero, Lucas Spadafora -que también habría bromeado al respecto- y les aseguró que necesitaban un “baño de realidad”. Además, les pidió que reparen lo que hicieron a través de acciones: como, por ejemplo, se reunieran con personas que sufren la enfermedad de Parkinson.

Invitados a Los ángeles de la mañana, este martes Lola reveló la conversación privada que mantuvo con Guevara días antes de su encuentro en la pista del Cantando 2020. Ángel De Brito -conductor del ciclo de El Trece- le consultó a Latorre si pensaba que era genuina la intención de la actriz de que aprendieran por sus actos.

“Para mí, sí. Cuando le escribí un mensaje me puso una frase muy linda. Siento que desde ese lado quiso enseñarnos algo. Aunque ayer desconoció esa charla”, sostuvo la joven para luego tomar su celular y leer las palabras que recibió de Nacha días atrás.

“Yo le mandé un mensaje al principio y no me lo contestó -indicó en una primera instancia-. Y el día que ella hizo su descargo yo le mandé otro mensaje y ella me respondió: ‘Lola, creo que no lo hiciste con la intención de herir, pero ya te habrás dado cuenta de que uno es esclavo de lo que dice y dueño de lo que calla. Y esto no solo me hirió a mí, sino que a vos también. Lo hablamos personalmente’. Eso fue todo”.

Por su parte, Lola comparó lo que le había dicho su abuela al respecto y sobre las palabras de Nacha, consideró: “Ella en algún punto como que nos entiende”.

El lunes por la noche, además de sugerirle el “baño de realidad” y que visitaran a enfermos de Parkinson, Nacha Guevara comenzó hablándole a Lola y a Lucas intentando “borrar las justificaciones” que había escuchado los días previos.