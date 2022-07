Compartir

Linkedin Print

El período de fichajes del verano europeo se convirtió en uno de los más movidos de los últimos tiempos. Los equipos más importantes del continente continúan en plenas negociaciones para consolidar un plantel que pueda luchar por los objetivos que se propone cada institución.

Eso, sumado a la intención personal de cada futbolista de conseguir minutos de juego para llegar con mayor rodaje y en un excelente nivel al Mundial de Qatar 2022, hará que el mercado siga en constante movimiento hasta su cierre, pactado para el 1 de septiembre.

En ese contexto, varios jugadores de la selección argentina cambiaron de aires. Mientras que algunos lo hicieron para buscar más tiempo dentro del campo, otros lo hicieron para aumentar su nivel competitivo.

Lionel Scaloni sigue muy de cerca los movimientos de mercado a poco más de tres meses para el inicio de la cita mundialista. El técnico rosarino fue testigo, por ejemplo, del fichaje de Ángel Di María, quien llegó como agente libre a la Juventus de Italia.

Se trata de una de las negociaciones más redituables tanto para el futbolista como para el plantel albiceleste ya que El Fideo, tras finalizar su contrato con el PSG, competirá al máximo nivel en Europa y llegará con mucho rodaje para ocupar un puesto clave en la selección.

Al mismo tiempo, también se produjo la mudanza de Paulo Dybala, quien firmó recientemente con la Roma de José Mourinho al no llegar a un acuerdo en las negociaciones de contrato con los bianconeri. En la capital italiana La Joya contará con los minutos necesarios para buscar demostrarle al entrenador argentino que merece estar en la lista.

Los defensores Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez y Nahuel Molina, que ya tienen prácticamente un lugar asegurado para viajar a Qatar en noviembre, también fueron protagonistas en el mercado de pases al cambiar de clubes.

El central y el lateral izquierdo abandonaron el Ajax para recalar en el Manchester United y el Lyon, respectivamente, mientras que el ex Boca Juniors dejó el Udinese para firmar por el Atlético de Madrid, en donde compartirá campo de juego con Rodrigo De Paul y Ángel Correa.

En lo que respecta a los delanteros, Julián Álvarez y Lucas Alario están en plena disputa por un puesto, ya que ambos fueron opciones de Scaloni para reemplazar a Lautaro Martínez como punta de lanza.

La situación del ex River es la más interesante, ya que con su arribo al Manchester City podrá contar con un gran roce europeo al entrenar bajo las órdenes de Pep Guardiola, pero habrá que ver si le darán los minutos necesarios para llegar en plena forma. Alario, en tanto, dejó el Bayer Leverkusen para recalar en el último campeón de la Europa League, el Frankfurt.

Finalmente, hay que mencionar a los jugadores que están a un paso de cambiar de club. El caso más resonante es el de Giovani Lo Celso. El rosarino, que es uno de los fijos en el plantel de Scaloni, no entrará en los planes de Antonio Conte en el Tottenham y deberá pensar bien cuál será su siguiente paso. El principal candidato es el Villarreal de España, donde ya se destacó.

Otro de los fijos en el once titular es Leandro Paredes, quien forma dupla de doble cinco con De Paul en el mediocampo albiceleste. El nuevo entrenador del PSG, Christophe Galtier, tampoco contaría con el ex Boca Juniors y todo parece indicar que su futuro estaría junto a su amigo Di María en la Juventus.

Por último quedan los casos de Agustín Marchesín y Gio Simeone, quienes también tuvieron minutos en la Selección y sueñan con estar en Qatar. Mientras que el arquero de 34 años podría abandonar el Porto para fichar por el Almería o el Celta de España, el delantero de 27 podría pegar el salto al salir del Hellas Verona al Napoli.

Compartir

Linkedin Print