La tajante decisión del Manchester con Cristiano Ronaldo en medio de los rumores sobre su salida

El portugués se entrena junto al resto del equipo, pese a no haber sido parte de la gira de pretemporada, y puja por marcharse a un club que juegue la Champions League

La situación de Cristiano Ronaldo en el Manchester United parece estar llegando a un punto límite. Con el comienzo de la Premier League cada vez más cerca, las opciones de salida del portugués se achican y pese a sus intentos, difundidos por la prensa británica, es el club el que parece negado a venderlo y quiere que cumpla el año que le queda de contrato. En este contexto, el cuerpo técnico tomó una medida tajante.

Es que este fin de semana los Red Devils tendrán un amistoso ante Atlético de Madrid, club con el que justamente CR7 ha coqueteado las últimas semanas. Allí se pondrán la camiseta roja el argentino Lisandro Martínez y el danés Christian Eriksen, dos de los refuerzos, pero el artillero portugués no será convocado para ese duelo.

Son 21 futbolistas los que el entrenador Erik ten Hag llevó a Oslo para el encuentro frente al cuadro español y entre ellos no figura Cristiano Ronaldo, quien se ha quedado en Inglaterra. Si bien no ha habido una explicación del porqué de esta decisión, todo parece indicar que se trataría de un castigo para el luso de 37 años que pidió no viajar a la gira de pretemporada que el equipo realizó por Asia y Oceanía, al esgrimir “cuestiones familiares”, mientras su representante se reunía con dirigentes de otros clubes.

Cabe recordar que Bayern Múnich y PSG confirmaron que Jorge Méndez, representante del futbolista, les ofreció contratar al delantero, pero ambas instituciones descartaron esa opción. Con esto, queda claro que el delantero quiere irse a un cuadro que juegue la Champions League, por eso también su apellido sonó en Chelsea, Barcelona y, en los últimos días, Atlético de Madrid.

En las últimas horas un comentario de Ronaldo en las redes sociales ha confirmado que, pese a que no jugará el sábado ante Atlético de Madrid en Noruega, sí lo hará contra el Rayo Vallecano el domingo. “El rey juega el domingo”, escribió desde su cuenta oficial en una publicación que se preguntaba qué ocurría con él. Pero, cabe destacar que para ese duelo, el United presentará una formación plagada de juveniles y de jugadores que no son tenidos en cuenta por el técnico neerlandés.

Con esto queda evidenciada la ruptura entre el United y Cristiano, quien esta semana se unió a las prácticas y no solo trabajó diferenciado, sino que además se apersonó el primer día junto a su agente, algo inusual para cualquier futbolista.

El Manchester United iniciará su temporada 2022/23 el domingo 7 de agosto cuando reciba al Brighton And Hove en Old Trafford. Su objetivo en esta campaña es quedar lo más arriba posible en la Premier League para clasificarse a la Champions League 2023/24 ya que por los malos resultados cosechados en el período anterior, esta temporada jugará la Europa League, un certamen menor en el Viejo Continente para un club de semejante talla.

