«Quedé un poco inconsciente»: el espeluznante pelotazo en el rostro que recibió un jugador de la MLB

Una de las imágenes más escalofriantes de este semana en el deporte mundial fue protagonizada por el lanzador Daniel Castaño, jugador de los Miami Marlins, quien tuvo en vilo por unos minutos al Great American Ball Park porque fue brutalmente golpeado en la frente por una bola que viajaba a casi 170 kilómetros por hora cuando apenas iniciaba el juego entre su equipo y los Cincinnati Reds.

Castaño solamente había realizado 22 lanzamientos y ya había permitido a dos hombres correr por las bases cuando llegó la hora de enfrentar a Donovan Solano en la primera entrada. El pelotero de los Reds conectó un lanzamiento de 133 km/h y la bola salió directo a la zona de la lomita, donde el lanzador no llegó a reaccionar para protegerse.

La pelota lo golpeó en el costado izquierdo de la cabeza. El zurdo de 27 años cayó sobre sus rodillas y se llevó la mano a la cabeza. Todo los presentes se preocuparon inmediatamente. El receptor Jacob Stallings, el piloto Don Mattingly y los preparaadores físicos se dirigieron al montículo para ver cómo se encontraba.

Pese a quedar en el suelo por un momento, Daniel Castaño no pareció haber perdido la conciencia. El lanzador se levantó unos 90 segundos después y abandonó el campo a pie con una toalla alrededor de su cuello. El colombiano Donovan Solano fue hacia él, le puso la mano en el hombro y conversaron un poco.

“No estoy seguro de qué sucedió”, dijo Castaño al término del partido, con una curita en la frente, donde le faltaba un poco de piel. “Me doblé por un segundo. Quedé un poco inconsciente. Cuando desperté, pregunté ‘¿qué sucedió?’. Estoy mucho mejor ahora. Me siento un poco cansado, pero estaré bien”, agregó.

Los Miami Marlins dijeron que su jugador mostró síntomas de conmoción leve y quedó con un hematoma. Una tomografía computarizada mostró que, afortunadamente, no había mayor lesión. En la jugada del incidente, la pelota rebotó hacia el tercera base Joey Wendle, quien la atrapó para el out. Los Marlins se llevaron la victoria por 7-6 y así dividieron triunfos en la serie de cuatro partidos tras superar una desventaja de 5-4 en el noveno episodio.

