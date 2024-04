Los 400 días de martirio en el rodaje de «Ojos bien cerrados», la última película de Stanley Kubrick

Es imprescindible para cualquier fanático del cine haber vistos películas de Stanley Kubrick. Pero también es necesario para cualquier realizador conocer qué es lo que sucedió detrás de la producción de cada largometraje. Si bien el director tuvo muchos films de renombre, fue precisamente su última obra la que más anécdotas dejó: Ojos bien cerrados (Eyes Wide Shut), protagonizada por Tom Cruise y Nicole Kidman, tuvo un rodaje de más de 400 días y estuvo rodeado de exigencias, rumores, impensables récords, muerte, censuras y más.

La historia está basada en la novela Relato soñado, escrita por el austríaco Arthur Schnitzler. Publicada en 1925, explora las profundas perturbaciones psicológicas de un joven médico tras descubrir que su esposa ha fantaseado con serle infiel. Esta confesión desencadena un viaje introspectivo del protagonista a través del encuentro con diversos personajes y situaciones, culminando en una misteriosa fiesta de máscaras que esconde una orgía administrada por una secta secreta.

El rodaje más largo

de la historia

El proceso de filmación se caracterizó principalmente por su extensa duración. El rodaje comenzó en noviembre de 1996 y se extendió hasta junio de 1998, lo que lo convierte en la grabación ininterrumpida más larga de la historia. Fueron más de 15 meses de trabajo distribuidos en 46 semanas, según se reconoce en el Libro Guinness de los Récords.

El rodaje fue tan largo que Cruise no figuró en ninguna otra película entre 1997 y 1999, porque seguía metido en la producción con Kubrick. Por otro lado estuvo Nicole Kidman, que debido a la menor cantidad de escenas requeridas para su papel, logró participar en otros dos proyectos cinematográficos durante el mismo lapso: El pacificador y Prácticamente magia.

La prolongación se dio por el meticuloso perfeccionismo de Kubrick como director. Un ejemplo claro de esto fue la experiencia de Vinessa Shaw, quien interpretó a la prostituta Dominó, la mujer con la que quiere tener relaciones el personaje de Tom Cruise. Su tiempo de trabajo en el proyecto se extendió de las dos semanas planificadas a un total de dos meses.

Asimismo, la extendida producción obligó a Harvey Keitel y Jennifer Jason Leigh a abandonar sus roles debido a compromisos con otros proyectos. Keitel, quien interpretaría a Victor Ziegler, un rico paciente de Dr. Bill Harford, fue reemplazado por Sydney Pollack, mientras que el papel de Marion Nathason, previsto para Leigh, fue finalmente interpretado por Marie Richardson, debido a su participación en Existenz.

Rumores de Tom Cruise,

Nicole Kidman y más

Algunos rodajes están caracterizados por estar llenos de rumores y esta no fue la excepción. El más conocido es el que sugiere que la película influyó negativamente en el matrimonio de Tom Cruise y Nicole Kidman. La pareja, que posteriormente inició trámites de divorcio en 2001, dos años después del estreno, ya enfrentaba problemas conyugales. El meticuloso y prolongado proceso de filmación es citado como un factor que posiblemente exacerbó las tensiones entre ambos.

Otra leyenda urbana relata que, en busca de autenticidad para sus personajes, Kubrick supuestamente llevó a Cruise y Kidman a cabarets nocturnos para exponerlos a la sordidez y erotismo que deseaba plasmar en la película. Por supuesto, no suena tan descabellado al tratarse de un director reconocido por ser demasiado perfeccionista y exigente; sin embargo, nunca se ha llegado a confirmar si esto fue cierto o no.

Curiosamente, fue la propia pareja la que se ofreció para los roles principales durante una visita de Tom Cruise al Reino Unido, donde Nicole Kidman estaba rodando Retrato de una dama en 1996. Fue en ese tiempo donde conocieron al veterano cineasta, lo que los llevó a formar parte de Ojos bien cerrados.