Los artilugios del poder

En las ultimas semanas vemos con asombro y preocupación la injerencia del poder político partidario(gildismo) en esferas del ámbito académico que hasta hace poco no era palpable. La presencia de este sector se hizo sentir en el Honorable Consejo Superior doblegando voluntades con la finalmente remoción de la junta electoral permanente puesta en funciones por resolución 003/2018; con metodologías harto conocidas en nuestra provincia ( aprietes, facturas políticas, maletines cargados, rescisión a proveedores del Estado, o simplemente una orden) que de algún modo modificaron la consciencia de muchos consiliarios… vaya forma de operar.

La llegada de la nueva JEP avizoraba una parcialidad, ineptitud y mucha obediencia a los popé del quinto piso. Y esto no tardó en materializarse en la resolución 068/21 donde se cercenó el voto a los docentes interinos quebrantando el principio de representatividad tan necesario en la democracia. Estos señores (Ferreira- Bogado- López) no entienden que la JEP solo es un órgano de aplicación de la normativa vigente y no intérprete de las mismas; en consecuencia no es su competencia realizar cambios; sabemos que la obediencia y el servilismo para quedar bien los lleva incluso a perder la lógica y certezas de sus actos.

Esta situación que ellos la llaman “inconvenientes” son lisa y llanamente irregularidades y corrupción en el proceder, con su accionar desestabilizan el sistema democrático universitario y ponen en peligro la autonomía. Para ellos que están acostumbrados a las instituciones intervenidas no es novedad lo que están orquestando. Somos conscientes que les cuesta entender prácticas democráticas porque sus representaciones están marcadas por el ejercicio autoritario del poder. Esta junta electoral al mando de Ferreira, es el brazo ejecutor de la maniobra de apropiación, aunque no podemos omitir a un sector del gremio “combativo” ADUFOR, funcional al esquema oficialista y la señora Daldovo que según propias palabras pretende ser la rectora.

La realidad es que todos los claustros fueron victimas de éstas practicas antidemocráticas que ya deben quedar sepultadas en el pasado, pero en Formosa están a la orden del día y quizá sea la universidad el único ámbito de debate real, donde se discuten ideas y donde todos los actores están representados; por eso debemos defenderla sin miedo.

Las sucesivas violaciones al reglamento electoral vigente R.E. por parte de estos señores de la JEP llevaron a S.S. a dictar resoluciones para salvaguardar los derechos adquiridos, y parar de algún modo las violaciones sistemáticas de las normas. Creemos que esta apropiación violenta usando la lapicera de Ferreira tiene el aval de por lo menos un sector del oficialismo.

Como personas comprometidas con el medio y la provincia NO permitamos que gane la mediocridad, la obsecuencia, la corrupción, la tiranía, el absolutismo y nuestra universidad se convierta en una cueva de punteros políticos. Este desafío en defensa de la autonomía nos invita a tomar decisiones responsables que sólo la historia brindará las respuestas.

