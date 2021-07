Los Gladiadores perdieron y complicaron su clasificación

Compartir

El seleccionado masculino de handball cayó por 27-23 ante el combinado escandinavo y así acumuló su tercera derrota en la misma cantidad de partidos en el Grupo A.

A pesar de jugar un buen partido, Los Gladiadores no pudieron con Noruega. El seleccionado argentino de handball cayó por 27-23 ante el combinado escandinavo, por la tercera jornada del Grupo A de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y de este modo complicó sus chances de clasificación a la próxima instancia, al haber perdido todos sus encuentros (Francia y Alemania).

A diferencia de las primeras dos presentaciones, el combinado nacional no tuvo un buen arranque y los nórdicos lo aprovecharon, adelantándose rápidamente en el marcador. El equipo de Manolo Cadenas no estuvo preciso en los primeros minutos y caía por 9-3.

Sin embargo, a partir del cuarto de hora, la historia empezó a cambiar: Los Gladiadores ganaron solidez en defensa y efectividad en el sector ofensivo, con Diego Simonet como estandarte. Así, con un pasaje de muy buen nivel, lograron una racha de seis goles al hilo e igualaron el encuentro. Finalmente, el trámite se emparejó en cuanto al juego y la primera etapa terminó 13-12 en favor de Noruega.

Durante los primeros 20 minutos del segundo tiempo, primó la paridad entre Argentina y Noruega en el Gimnasio Nacional Yoyogi. A pesar de ir desde atrás en el resultado en todo momento, los de Cadenas siguieron haciendo un buen partido y se mantuvieron siempre a tiro, sobre todo a partir de una destacada actuación de Leonel Maciel en el arco.

Más allá de esto, en los momentos finales Noruega fue efectivo, mantuvo la diferencia y se terminó llevando el partido por 27-23.

Luego de Noruega, Argentina seguirá su camino de esta manera: se medirá ante Brasil (jueves 29, a las 21) y España (domingo 1 de agosto, a las 2.15). Los Gladiadores deberán buscar la victoria en ambos cotejos para aspirar a clasificarse en su zona. Los cuatro primeros avanzan a los cuartos de final.

