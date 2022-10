Compartir

Linkedin Print

La central obrera apuesta a ese mecanismo para recomponer los salarios más que a sumas fijas o bonos no remunerativos. También quiere que el Gobierno intervenga para detener la inflación.

La política de negociaciones paritarias continúa su marcha y se afianzó luego de que la CGT ratificara esa estrategia de recomposición salarial más allá de la posibilidad de recibir sumas fijas o un bono no remunerativo para compensar el proceso inflacionario, aunque desde la central obrera reclaman al Gobierno que dé «una clara señal a los empresarios para que bajen los precios».

El consejo directivo de la CGT señaló en varias oportunidades la necesidad «innegociable» de reabrir paritarias «las veces que haga falta», aunque no rechaza la posibilidad de recibir otros beneficios para paliar los índices inflacionarios.

El acuerdo en el Sutna

Durante septiembre, decenas de entidades sindicales recompusieron salarios y en todos los casos plantearon que promoverán revisiones de los acuerdos, un escenario que en la última semana sumó un antecedente que puede influir sobre el resto con la negociación llevada adelante por el Sindicato Único del Neumático Argentino (Sutna).

Todas las fuentes consultadas coincidieron en que el Sutna, que conduce Alejandro Crespo, fue «por lejos el que mejor paritaria cerró», y más allá de matices sobre la estrategia y metodología aplicadas, los voceros sindicales destacaron «lo obtenido» por los trabajadores del neumático en la paritaria 2021-2022 y que «para 2023 ya pactaron un 10% por arriba de la inflación».

En lo que respecta a la paritaria 2021/2022, el Sutna cerró a las 4.10 del viernes una mejora del 16% para el quinto tramo de la revisión salarial, lo que totalizó un incremento en cuotas del 66% para todo el período, pero con el adicional de una «gratificación extraordinaria por única vez» de 100.000 pesos brutos que las empresas Bridgestone, Fate y Pirelli pagarán la próxima quincena, y que el gremio festejó en una asamblea.

Para la paritaria 2022/2023 iniciada en julio, el Sutna y el sector empresario acordaron un 25% a partir de ese mes, otro 16% desde octubre, un 10% en diciembre, un 12% en febrero de 2023 y otro 10% desde julio del año próximo: este resultado, convalidado por el ministerio de Trabajo, permitió retomar el abastecimiento y la producción en las fábricas, que estaban bloqueadas y paralizadas.

Los bancarios

«La paritaria lograda por el Sutna fue la mejor hasta ahora, lo que es indudable», evaluaron desde distintos sectores del movimiento obrero, y también coincidieron en que la segunda paritaria en importancia fue la obtenida por la Asociación Bancaria (AB), de Sergio Palazzo, que acordó con el BCRA y las cuatro cámaras empresarias del sector una mejora del 94,1% en 4 tramos.

A partir del acuerdo en 94,1%, que incluye todos los adicionales de convenio, los trabajadores bancarios pasarán a tener un salario inicial que desde septiembre será de alrededor de 202.000 pesos y que irá actualizándose para ser de 214.000 en octubre, de 226.000 en noviembre y de 237.000 en diciembre de este año.

Además, en lo que ya es una política tradicional del gremio, los trabajadores percibirán un bono inicial de 185.500 pesos por el Día del Bancario -que se celebra cada 6 de noviembre y es no laborable por convenio- mientras que para diciembre se convino con las asociaciones de bancos nacionales, públicos y extranjeros una nueva revisión del acuerdo salarial.

Con los antecedentes de Sutna y La Bancaria en el radar, voceros gremiales de un vasto sector del movimiento obrero señalaron a Télam que «se impone de forma definitiva un gesto de autoridad por parte del Gobierno para que los empresarios frenen el alza indiscriminada de los precios de los productos alimenticios» porque, advirtieron, «de lo contrario se negociarán salarios casi todos los meses».

Los trabajadores estatales

El extenso conflicto del neumático no diluyó empero el acuerdo paritario de los gremios estatales ATE y UPCN, que habían convenido una mejora anual del 60% en 5 tramos -de los cuales ya se abonaron dos- y ahora lograron adelantar el 10% de enero a noviembre próximo y percibir junto con el aguinaldo, en los días previos a las fiestas navideñas, una suma fija y no remunerativa, por única vez, de 30.000 pesos.

Compartir

Linkedin Print