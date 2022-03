Compartir

Luego del mítico show que brindaron hace seis años, los Guns N’Roses regresarán a la Argentina. Su vuelta al país será en el marco de su gira mundial “South American Tour 2022″ y será con un mega show en el Estadio de River Plate, el viernes 30 de septiembre.

El recital será producido por DF Entertainment, Mercury y Ake Music. De esta manera, Axl Rose, Slash y Duff MacKagan pisarán nuevamente el Monumental. Esta gira, es la continuación de “Not in This Lifetime Tour”, el cual marcó el reencuentro del núcleo original de la banda luego de varios años de distanciamiento. La cumbre más esperada por los fans se realizó en el marco de los 30 años de una de las bandas de rock más influyentes de las últimas décadas.

Appetite for Destruction, GN´R Lies, Use Your Illuision I y II y Chinese Democracy, sus aclamados álbumes de estudio, traen himnos que hasta hoy en día forman son hit, como “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child O’ Mine”, “November Rain”, “You Could Be Mine”, “Paradise City”, “Civil War”, “Patience”, “Don´t Cry”, “It’s So Easy”, entre otros.

Guns N´Roses iba a venir a Argentina para formar parte de Lollapalooza Argentina 2020 que se canceló debido al avance del coronavirus en todo el mundo. Al fin, dos años y medio después, el publico argentino tendrá su esperada revancha para poder ver en vivo nuevamente a la banda estadounidense.

Los tickets se venderán en instancia de preventa, a partir del jueves 24 de marzo a partir de las 12 del mediodía a través de All Access. Mientras que la venta general de tickets se habilitará a partir del viernes 25 de marzo.

La gira es realmente mundial. En mayo harán varios shows en Daytona, Estados Unidos, para luego cruzar el océano y cantar en Lisboa (Portugal), Sevilla (España), Estocolmo (Suecia), Praga (República Checa), Varsovia (Polonia), Londres (Reino Unido), Munich (Alemania), MIlán (Italia), Viena (Austria).

La serie de conciertos en América Latina arranca el 8 de septiembre en Río de Janeiro, Brasil. Luego de cantar en Buenos Aires, lo harán en Santiago de Chile, Lima (Perú), Jalisco (México), entre otras ciudades y entre noviembre y diciembre lo harán en Nueva Zelanda y Australia.

La banda tocó por primera vez en la Argentina hace 30 años. Aquel espectáculo fue también en River, en diciembre de 1992. Aquel era uno de los primeros grandes shows que hubo en el país.

En el 2018 los Guns reediataron su disco Appetite For Destruction pero decidieron eliminar una canción de la lista de temas por considerarla racista y homofóbica. Se trató del tema “One in a Million”. El grupo lanzó el disco original el 21 de julio de 1987 y sigue siendo el disco más vendido en EEUU. Más de 30 años después, este trabajo que contiene temas como Sweet Child O ‘Mine, Welcome To The Jungle, Nightrain y Paradise City ha vendido más de 30 millones de unidades en todo el mundo.

