La máxima entidad del fútbol mundial resaltó que «la siguiente fase de venta comenzará después del sorteo final que se celebrará el 1 de abril» y en el que cada seleccionado sabrá con qué rivales compartirá su grupo.

La FIFA anunció que desde este miércoles y hasta el 29 de marzo los aficionados de todo el mundo podrán solicitar entradas para el mundial Qatar 2022, programado entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre próximos, con la novedad de que habrá una «tarjeta del hincha» obligatoria y se podrán adquirir boletos para asistir a mas de un partido por día.

En ese contexto, la FIFA emitió un comunicado oficial en el cual informó que «los aficionados pueden volver a solicitar entradas para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 desde este miércoles y hasta el 29 de marzo de 2022», en una nueva tanda de venta de boletos.

En el texto se aclara que «al tratarse de un periodo de venta por orden de solicitud, los aficionados podrán completar su compra inmediatamente y deberán apresurarse para evitar sorpresas desagradables. Esta es la última oportunidad de conseguir entradas para los hinchas antes del sorteo final, el 1 de abril».

«Lógicamente -agrega la FIFA- que una vez que se revelen los emparejamientos, la demanda aumentará y habrá más entradas disponibles para todos los partidos, a excepción del inaugural y de la final».

La FIFA detalló en el comunicado las diferentes entradas que podrán adquirir los hinchas:

Entradas individuales: se trata de localidades para un partido especifico disponible para todos los encuentros salvo el partido inaugural y la gran final.

Abono de Equipo: para quienes deseen seguir un seleccionado en concreto durante su trayectoria en Qatar a partir del primer partido de la fase de grupos.

Abono para cuatro estadios: este nuevo tipo de entradas de la FIFA ofrece a los aficionados la oportunidad de vivir el ambiente singular de cuatro estadios diferentes en días consecutivos gracias a que en Qatar todos ellos se encuentran a escasa distancia entre si.

Entradas de accesibilidad: forman parte de cualquiera de los productos y proporciona las personas con discapacidad y movilidad reducida el acceso a instalaciones y espacios adaptados que cubren una amplia variedad de requisitos».

Qatar abrió el programa de voluntarios para trabajar en la Copa del Mundo

Cuando apenas restan nueve meses para el inicio del Mundial, Qatar sigue avanzando hacia la primera Copa del Mundo en territorio árabe y lanzó el programa de voluntarios para jóvenes que deseen trabajar en el evento, según lo reveló este miércoloes el Comité Organizador.

En ese sentido, a través del programa de voluntarios se apunta a reunir 20.000 jóvenes de todas partes del mundo que trabajarán en turnos de ocho horas no sólo en los partidos y en cada una de las sedes, sino también desde un mes antes del Mundial para no dejar detalles librados al azar-

El programa incluye el transporte, las entradas y las comidas por parte de la FIFA y además cada voluntario gozará de una jornada de descanso por semana, según lo aclaró el Comité Organizador de Qatar 2022 en un comunicado oficial.

Los puestos disponibles están relacionados a la atención de los espectadores en el estadio, la hospitalidad, marketing, catering y transporte, entre otras áreas. En cuanto a los requisitos, es fundamental que la persona hable inglés y tenga 18 años y la inscripción se realiza únicamente en el sitio oficial de FIFA.

El lanzamiento del Programa de Voluntarios se celebró con un gran evento en el Anfiteatro Katara en Doha, donde 3.500 posibles solicitantes fueron recibidos por invitados especiales, entre ellos el presidente de la FIFA, el ítalo suizo Gianni Infantino, y autoridades qataríes como el Ministro de Deportes y Juventud, Salah Bin Ghanem Al Ali, entre otros.

El Mundial de Qatar se jugará desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre próximos, aunque algunos roles comenzarán a partir de octubre. Los voluntarios de Qatar y de todo el mundo estarán en el corazón de las operaciones del torneo, brindando apoyo en 45 áreas funcionales en sitios oficiales y no oficiales, como estadios, sitios de entrenamiento, el aeropuerto, fan zones, hoteles y centros de transporte público.

Los entrenadores de los seleccionados clasificados al Mundial de Qatar votarán antes del sorteo del próximo 1 de abril si se amplía la lista de convocados de 23 a 26 futbolistas.

Antes de la ceremonia del sorteo que se llevará a cabo en Doha, la FIFA reunirá a los entrenadores y representantes de los equipos participantes para decidir si amplían la lista final de convocados para la competencia.

Según información del portal brasileño Globo Esporte, la definición de la medida será por votación pero también se aprovechará la reunión para discutir los detalles de dicha ampliación.

Por ejemplo, uno de los puntos es si durante la competencia los 26 futbolistas estarán a disposición de los cuerpos técnicos para los partidos o solo irán 12 al banco de suplentes como habitualmente sucede y tres quedarán afuera.

En la última Eurocopa, UEFA amplió la lista a 26 convocados pero para los partidos debían recortarla a 23, mientras que Conmebol habilitó para la Copa América a 28 citados pero también con 12 suplentes como máximo.

