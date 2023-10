Los hinchas de Boca agotaron las entradas para la final de la Copa Libertadores

Boca enfrentará a Fluminense el sábado 4 de noviembre desde las 17 en el mítico estadio Maracaná, por la final de la Copa Libertadores, y tendrá el apoyo de 20.000 hinchas xeneizes, quienes ya agotaron el cupo de entradas exclusivo para el cuadro de la Ribera este sábado a la tarde.

Los tickets salieron a la venta este sábado 21 de octubre a las 14. Cabe recordar que la Conmebol había anunciado que los tickets categoría 1 y 2, que se lanzaron el 12 de septiembre y son para el «público general», ya estaban agotados.

Pero los fanáticos boquenses agotaron el cupo disponible para la categoría tres en menos de dos horas. De este modo, los socios que poseen el estatus de Adherentes no podrán tener la oportunidad de sacar su localidad debido a que no sobró ningún remanente de entradas.

Sin embargo, estar presente en el Río de Janeiro fue lo más parecido a una odisea para la mayoría de los socios. Es que la página web que comercializa las localidades, Soy Socio, nuevamente reportó problemas al momento de llevar a cabo el proceso de compra con normalidad.

Varios usuarios que estaban «a un minuto» de dirigirse al lugar para comprar las entradas luego fueron redirigidos a un sitio que no funcionaba. Una vez que recargaban la página, terminaban al fondo de la fila a pesar de haber llegado primeros en un principio.

A otros les aparecía que su lugar en la fila virtual había sido rechazado o incluso usado por otro asociado. Después hubo otros caso en los que estaban «a 45 minutos» de entrar a la carga de datos y empezaron a retroceder a «más de una hora». Así ocurrió en otras ocasiones, que iban desde «a 5 minutos» a «a 15 minutos».

Esta serie de conflictos que provocó la cuestionada web le valieron la tendencia número 1 en Twitter durante sendos minutos. La mayoría de los tuits fueron críticos, aunque existieron usuarios que se jactaron de «domar», un término utilizado por el público de las redes para marcar una victoria contundente, a la página xeneize que tantos problemas causó en la tarde del sábado.