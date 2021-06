Los Juegos Tokio 2020 se realizarán con un límite de hasta 10.000 espectadores por sede

Compartir

Linkedin Print

A poco más de un mes de su comienzo, se dispuso que la cantidad de público presente en cada actividad no supere el 50 por ciento de la capacidad del recinto en la que se desarrolle.

En marzo, el Gobierno de Japón había decidido prohibir el ingreso de aficionados extranjeros por seguridad sanitaria.

La organización de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 anunció hoy que las competencias tendrán un límite de hasta 10.000 personas por sede, aunque se reservará el derecho de disputarlas sin público en caso que se agrave la situación sanitaria por la pandemia de coronavirus.

A poco más de un mes de su comienzo, previsto el 23 de julio, se dispuso que la cantidad de público presente en cada actividad no supere el 50 por ciento de la capacidad del recinto en la que se desarrolle y en ningún caso podrá exceder el límite de 10.000 aficionados.

La determinación se adoptó después de una reunión entre cinco partes: el Comité Olímpico Internacional (COI), el Comité Paralímpico Internacional (IPC), el Comité Organizador de Tokio 2020, el Gobierno Metropolitano de Tokio (TMG) y el Gobierno de Japón (GoJ).

Los organizadores aclararon que tantos los voluntarios como las personas vinculadas a la organización de cada disciplina no serán considerados dentro del número autorizado en cada sitio.

La autorización para los espectadores locales llegó después de que tanto Tokio como otras prefecturas del país levantaran el estado de emergencia

Las autoridades se comprometieron a volver a reunirse de inmediato para revisar las medidas en caso que “se produzca un cambio rápido en el estado de la infección y en la capacidad del sistema de atención médica”, informó un comunicado oficial de Tokio 2020.

La autorización para los espectadores locales llegó después de que tanto Tokio como otras prefecturas (provincias) del país levantaran el estado de emergencia que puso en duda incluso hasta la propia organización de los Juegos, que fueron postergados un año en el inicio de la pandemia en 2020.

En marzo de este año, el Gobierno de Japón había decidido prohibir el ingreso de aficionados extranjeros por seguridad sanitaria, un hecho inédito en la historia olímpica.

Situación

sanitaria y seguridad

Según estadísticas oficiales, el país nipón acumula 785.287 casos positivos de Covid-19 y 14.423 fallecidos, lo que lo ubica como el 343to. país del mundo más comprometido en términos sanitarios. La campaña de vacunación avanza con lentitud, pues sólo el 7,2% de la población está completamente inmunizada y un 10,5 lo está de forma parcial.

Para garantizar entornos protegidos y seguros, el público que asista a cada competencia olímpica deberá usar máscaras en todo momento, tendrá prohibido gritar o hablar en voz alta y deberá retirarse de los estadios de manera escalonada.

Se recomendará que los aficionados que viajen directamente de sus casas a las sedes olímpicas y viceversa con todas las precauciones para evitar la posible transmisión del virus.

Los Juegos Paralímpicos, previstos del 24 de agosto al 5 de septiembre, tendrán una política de seguridad sanitaria similar que será anunciada antes del 16 de julio próximo.

A 32 días del inicio de Tokio 2020, que se desarrollará hasta el 8 de agosto, la aprobación popular para la disputa de los JJ.OO. aumentó del 14 al 34 por ciento en el último mes, según una encuesta publicada por el diario Asahi.

Compartir

Linkedin Print