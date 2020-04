Los jugadores del Federal A prefieren definir los certámenes dentro de la cancha

Compartir

La semana pasada hablaron los DT de la categoría, pero ahora es el turno de los protagonistas de pantalones cortos. En este informe, La Gloria o Devoto les consultó a los capitanes-en algunos casos los sub capitanes-, de los 30 equipos de la categoría, que dieron su opinión acerca de cómo debería resolverse el torneo de la máxima divisional del Consejo Federal. La gran mayoría de los referentes de cada plantel eligió definir los certámenes dentro de la cancha, aunque también dejaron sus impresiones a las distintas alternativas que se manejan para volver a jugar tras el levantamiento de la cuarentena por el Coronavirus.

Las voces de la zona norte

-Leonardo Baroni, capitán de Boca Unidos (Corrientes): “Me gustaría que si el torneo se reanuda que se juegue con los 8 clasificados y por puntos”.

-Osvaldo Young, capitán de Central Norte (Salta): “Prefiero que sea con 6 y por puntos. Es el campeonato que más me gusta porque ahí uno tiene que mantenerse. El torneo que se gana ahí es el de la cabeza. En un play off muchas veces pueden pasar varias cosas en un partido y capaz que no te da tiempo a revancha”.

-Oscar Gómez, capitán de Chaco For Ever: “Que se siga jugando como iba a pasar al final, con 6 equipos clasificados y por puntos, con un ascenso o dos, como así lo decidan”.

-Pablo López, capitán de Güemes (Santiago del Estero): “Me gustaría que se termine como está programado. Si no estaría bueno que lo terminen con un play off, que clasifiquen los primeros equipos y como está programado. Es lo mejor por el tiempo”.

-Pablo Motta, capitán de Crucero del Norte (Garupá, Misiones): “Siendo honesto, quiero que se termine de jugar lo que falta. Que se culminen las 7 fechas que restan. Con respecto a lo que se viene diciendo, no sería justo, pero puede pasar cualquier cosa. Si entran 8 equipos nosotros estamos en desventaja con Ramallo (Defensores), y sería muy injusto porque nos tendríamos que quedar afuera. En ese caso tendría que ser por promedios y ahí sí entraríamos nosotros”.

-Leonardo Mignaco, capitán de Defensores de Belgrano (Villa Ramallo): “Lo ideal sería que se termine como estaba programado. Sería lo más lógico y lo más justo. Pero con esto no se sabe, es un día a día. Si me dan a elegir para hacer un torneo reducido, me gustaría que clasifiquen 8 porque entraríamos nosotros, ja.”.

-Iván Valente, capitán de Defensores de Pronunciamiento (Colón, Entre Ríos): “Me gustaría que el torneo se termine, si no hay otra forma, con 8 equipos. La mayor cantidad que pueda haber porque todos han peleado para esta temporada para tratar de estar entre los 6 para poder clasificar, pero culpa de esta pandemia sería medio injusto que sea con menos equipos porque todos han peleado”.

-Pablo Mazza, capitán de Douglas Haig (Pergamino): “Si vamos a lo normal y respetar lo que se había pactado, se tendría que seguir el campeonato, aunque creo que eso ya queda descartado por el tema del tiempo y los contagios y todo lo que implica. La mejor forma sería, como leí por ahí, de 8 equipos y play off, ida y vuelta. Eso sería lo ideal. A algunos equipos los perjudica, a otros los favorece. Serían 6 partidos donde se definen los ascensos y se terminaría rápido. Inclusive se podría jugar domingo-miércoles o sábado-jueves, y se terminaría muy rápido”.

-Pablo Vercellino, sub capitán de Gimnasia (Concepción del Uruguay): “En caso que vuelva, nosotros quedamos exentos de toda posibilidad, independientemente de lo que pase con los descensos, si seguiremos jugando o no. Es todo una incertidumbre que tenemos y lo que podamos opinar cualquiera de los que estamos peleando ahí abajo no va a ser lo mismo que opine el 4to, el 5to o el 6to. Cada uno que esté en su posición va a querer a aspirar a poder clasificar. A nosotros nos da lo mismo, por eso lo más rápido que se termine es mejor”.

-Facundo Vega, capitán de Juventud Unida (Gualeguaychú): “Lo ideal y equitativo para todos sería que se reanude y finalice el torneo como estaba estipulado. En caso que los tiempos no den, que el Consejo Federal sea quien decida lo más conveniente para todos los equipos”.

-Alejandro Benítez, capitán de San Martín (Formosa): “Me gustaría que termine como estaba estipulado, con los 6 clasificados. Más que nada por una cuestión de mérito deportivo y también por la lógica de respetar el torneo como estaba estipulado”.

-Juan Ignacio Carrera, capitán de Sarmiento (Resistencia, Chaco): “Habría que buscarle la manera de que sea justo para todos los clubes. Si se hace un play off entre los mejores estaría bueno que se eliminen los descensos para los que pelean abajo, y después hacerlo de la manera más justa con los que están arriba. Tratar de buscarle la vuelta para hacerlo de 6 u 8 equipos, porque si se hace de 4 es un grupo que están muy justo, como el 5to, el 6to, que están a un partido nomás. Nosotros estamos con un partido menos y si lo ganamos quedamos primeros”.

-Emilio Rébora, capitán de Sportivo Las Parejas: “Se habla que a mediados de Mayo podrían volver los entrenamientos, donde necesitaríamos una mini pretemporada para volver a agarrar el ritmo futbolístico que teníamos todos los equipos. Necesitamos mínimo 10 días, dos semanas para agarrar algo de lo que quedó físicamente de cada equipo. Estaríamos a fines de Mayo, principios de Junio. El tema es que nosotros tenemos contratos hasta el 30 de Junio, entonces habría que rever el tema de los contratos y alargar el torneo.”.

-Leonardo López, capitán de Sportivo Belgrano (San Francisco): “Si vuelve a jugarse, lo mejor serían 6 clasificados y también va a depender del tiempo que haya. Lo mejor es con 6 por los puntos, y el que termine primero ahí, que ascienda. Es lo mejor para todos”.

-Miguel Yuste, capitán de Unión (Sunchales): “Hoy nos encontramos fuera de los 8 que podrían clasificar. Mirando un poco la tabla, con Crucero seríamos los dos que saldríamos perjudicados porque también contamos con un partido menos, y al cumplirlo tenemos la posibilidad de jugarlo y de ganarlo, y ahí entraríamos, sumado a los goles a favor, entre los 8 primeros. Esto es algo atípico lo que está sucediendo y se tome la medida que se tome, hay que respetarla y alguno va a salir perjudicado y por ahí vamos a ser nosotros. Es cuestión de esperar y ver la resolución que se toma. Esperemos que sea lo mejor para todos”.