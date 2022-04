Los Leones y una catarata de debuts en lo que va de la FIH Pro League

Compartir

La Next Gen de Los Leones está en camino, saliendo a la cancha. Y esa es la idea que pregona esta etapa del ciclo del DT Mariano Ronconi, quien pretende ampliar las bases del equipo con un conjunto local que no es un seleccionado B pero sí una especie de Leones locales que van adquiriendo rodaje para alimentar al primer conjunto, cuando así se necesite. En este marco, en lo que va de la FIH Pro League y teniendo en cuenta los que sucederán el próximo fin de semana cuando Argentina enfrente a Sudáfrica en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), se contabilizarán más estrenos de jugadores en lo que va del certamen. Y mayormente jugadores bien jóvenes, en procesos de selecciones menores o juniors.

Los Leones vieron debutar a muchos jugadores que sueñan con ser pilares en el futuro cercano.

Ese seleccionado local del que hablan en el cuerpo técnico de Los Leones está formado por jugadores que viven en el país pero también por otros Leones, incluso ya consolidados, que en ocasión de estar en Argentina entrenará con ellos. Los otros, y los que componen la columna vertebral del equipo son los que militan en Europa principalmente.

Para esta doble fecha de Pro League en Buenos Aires el cuerpo técnico planteó siete debuts más para disputar los partidos con Sudáfrica: se trata de Felipe Merlini, Facundo Sarto, Bautista Capurro, Juan Ronconi, Francisco Druziuk, Franco Agostini Coliqueo y Máximo Kiernan.

Los nuevos jugadores que podrán ponerle fecha a su estreno en el seleccionado mayor se sumarán así a: Nehuén Hernando, Facundo Zárate, Joaquín Puglisi, Ignacio Nepote, Joaquín Cohelo, Tobías Martins, Tadeo Marcucci, Lautaro Ferrero, Santiago Binaghi y Tobías Silvetti.

De la misma manera que estos jugadores serán Leones oficialmente por primera vez, otros que habitualmente no son titulares tendrán la posibilidad de seguir sumando minutos, misma filosofía que se utilizó en la última doble fecha, ante Francia, en la que Argentina ganó el primer partido por 4 a 2 y cayó en el segundo por 2 a 0. Justamente allí, el cuerpo técnico cree que se sintió la falta de rodaje internacional y que la corta recuperación entre un partido y otro atentó contra el rendimiento pese a todo lo bueno que hicieron los galos en el partido del domingo. Esa es la búsqueda, evitar que suceda o que no suceda tanto, que haya la menor brecha posible entre habituales titulares y relevos.

Por esto, la Next Gen está en camino. El apodo que mejor le cabe a los nuevos y talentosos tenistas del circuito ATP, o ese por el cual se los conoce, aplica tranquilamente al seleccionado argentino de Los Leones. A este momento de Los Leones y a una coyuntura que le da pie.

