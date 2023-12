Los mensajes de los famosos por la asunción de Javier Milei

a ceremonia de traspaso de mando fue escueta y protocolar: Milei realizó el juramento frente a Cristina Kirchner y luego recibió de manos de Alberto Fernández los atributos de mando, la banda y el bastón presidencial. Luego, se retiró del recinto para leer su primer discurso fuera del Congreso, donde lo esperaban muchos ciudadanos. La transmisión se realizó por cadena nacional.

Su actual pareja, Fátima Florez, estuvo presente en la Cámara de Diputados junto a su padre, Oscar. Durante la jura, la artista compartió el palco con los padres del primer mandatario, Norberto Horacio Milei y Alicia Luján Lucich. La artista tiene previsto también asistir a la gala del Colón que se llevará a cabo esta noche como broche de oro de la jornada del domingo.

En las redes sociales, diversas figuras del espectáculo y de los medios expresaron sus opiniones sobre la jura del Primer Mandatario. Muchos de los comentarios fueron positivos y esperanzadores, como fue el caso de la modelo Luciana Salazar, quien escribió en la red social X: “Un nuevo gobierno siempre es una nueva oportunidad de iniciar una etapa llena de esperanza para que todo mejore. Empujemos juntos más allá de toda preferencia política poner al país de pie y poder tener el país que queremos”.

Por su parte, Nito Artaza, quien ha desarrollado una carrera artística y política, manifestó desde su cuenta oficial: “Disfrutemos y valoremos 40 años de democracia para siempre. Y una Patria para todos”. Mientras que algunas celebridades festejaron por este día histórico, como la exmodelo Anamá Ferreira, quien expresó su alegría: “Viva la Argentina”. La popular humorista Belén Francese manifestó: “Qué día más hermoso”. Y la comunicadora Connie Ansaldi agregó: “Esperanza, no la rompan”.

Además, el periodista Sergio Company también escribió un mensaje sentido: “Emocionan estas imágenes llenas de banderas argentinas y la gente gritando libertad, todo un mensaje! ¡Viva la democracia, siempre!”. Su colega, Hernán Lirio fue en la misma línea de pensamiento: “¡¡¡Aguante la democracia!!! ¡Hoy y siempre! Que Dios bendiga al Presidente @JMilei y a todos los argentinos! ¡¡¡VIVA LA PATRIA!!!”.

Además, la actriz y empresaria Flavia Palmiero publicó en su cuenta oficial de X una reflexión esperanzadora sobre esta nueva gestión del líder de la Libertad Avanza: “Argentina nueva era. Nueva esperanza. Deseo lo mejor. ¡¡¡Es Hoy!!! ¡¡Feliz de ser argentina y estar en mi país!! ¡A trabajar a seguir más que nunca adelante!”.

Por su parte, la diputada provincial de la provincia de Santa Fe y periodista Amalia Granata también aseguró: “Habemus nuevo presidente, ojalá que podamos salir adelante y Argentina vuelva a brillar y ser potencia”. Aunque ya no vive en la Argentina, Paloma Fort sigue muy de cerca la actualidad del país y festejó: “VIVA ARGENTINA”.

El conductor Horacio Cabak aseguró en la red social: “Se terminó la pesadilla”. Además, la modelo Cinthia Fernández compartió una foto del Presidente y la Vicepresidenta en su cuenta oficial y publicó: “¡Espero puedan con este caos! ¡Ojalá que puedan sacarnos de donde estamos! Se vienen tiempos duros, pero que Dios los ilumine para salvar nuestra Hermosa Argentina. Vamos”.

Por su parte, el actor Beto César aseguró: “¡¡¡Habemus Presidente!!! Que las fuerzas del cielo te iluminen @JMilei. Que así sea”. La periodista y escritora Valeria Schapira dejó un mensaje positivo por esta nueva gestión: “Me emociona la democracia. Me emociona que sea el pueblo quien decida su destino. Espero que a Milei le vaya bien por todos aquellos que hemos decidido vivir en la Argentina”.

En tanto, Flavio Mendoza se mostró esperanzado ante la asunción del nuevo Presidente de la Nación. Con un mensaje corto, el coreógrafo se refirió al deseo de que la situación del país mejore. “Que Dios los ilumine para ayudar a nuestro país”, cerró con varios emojis de la bandera argentina, de dos manos en forma de rezo y de un corazón rojo.