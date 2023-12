Marcelo Tinelli dio un nuevo paso en su relación con Milett Figueroa

Desde que se supo que Milett Figueroa iba a participar en Bailando 2023 se empezó a especular con qué relación iba a tener con Marcelo Tinelli. La modelo peruana, toda una celebrity en su país y el conductor más importante de la televisión argentina coquetearon desde el vamos con un posible romance, y de tan evidente, parecía un juego más de los tantos que hay en la televisión.

Sin embargo, la cosa fue en serio y empezaron a verse mucho más que lo que requería el show y podría formar parte de la dinámica del programa. Y así apareció alguna visita al teatro. Las salidas a cenar se hicieron cada vez más frecuentes. El primer paso formal la hicieron las presentaciones familiares y la modelo asistió al cumpleaños de una de las hijas del conductor. Solo faltaba el beso que confirmara la relación, y el beso también llegó.

Desde entonces, Marcelo y Milett ya no se ocultan, como lo demostró la presencia de hace una semana en el Martín Fierro de la Moda 2023. Llegaron juntos a la Usina del Arte, tomados de la mano, en lo que pareció una presentación formal ante el gran público. No se despegaron en toda la gala, en la que el animador recibió un premio por su estilismo. Y hasta se animaron a besarse para la cámara durante la entrevista con Teleshow.

Para reafirmar la relación, y por si a alguien todavía le quedaban dudas de que va en serio, en la noche del sábado Marcelo subió a sus redes una foto que da cuenta de la situación. “Conociendo a mi cuñada”, escribió el conductor junto a una foto en la que se lo veía con Milett y con su hermana Maia. “Hermosa comida”, aclaró bajo la postal en la que se los ve sonrientes.

María Martha Figueroa Valcárcel es el nombre completo de la joven, que se presenta en redes como Maia y bajo el seudónimo de Monkey Might. Es chef, entrenadora y preparadora física certificada, como lo demuestran tanto las fotos de los manjares que prepara como el certificado otorgado por una institución de su país. Tiene el cuerpo tatuado, luce diversos cambios de look en su cabello y tiene más de 62 mil seguidores en su cuenta de Instagram y sigue a 485 cuentas. Entre ellas, a la de un tal Marcelo Tinelli.

El encuentro en la noche de Buenos Aires parece ir en sintonía en lo que conversaron los protagonistas de la historia de amor con este medio. Consultados sobre si tenían planes para el verano, Marcelo contestó:” Primero estamos viendo el tema de las Fiestas, porque ella tiene toda su familia en Perú y yo tengo a mis hijos acá en Argentina también. Estamos viendo cómo unirnos de alguna manera, si en un lugar o en otro, estamos viendo eso primero”, destacó.

A continuación, se refirió al plano laboral, en el que ella todavía forma parte del staff de participantes del Bailando 2023: “El verano nos va a encontrar trabajando, porque el programa sigue durante todo enero, así que tenemos que ver cuántos días se puede ir de viaje”, estimó. Ahora, con la presencia de Maia surge la pregunta inevitable: ¿Habrán avanzado en la organización de las fiestas en conjunto?