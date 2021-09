Los Murciélagos son finalistas e irán por la medalla de oro en Tokio ante Brasil

Compartir

El seleccionado argentino masculino de fútbol para no videntes se impuso ante China por 2-0 y se aseguró un lugar en la final del sábado frente a los brasileños.

El seleccionado argentino masculino de fútbol para no videntes, Los Murciélagos, venció este jueves a China por 2-0 y jugará el sábado la final de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 ante Brasil.

Argentina se impuso merced a dos goles anotados por Maximiliano Espinillo y se aseguró un lugar en la final del sábado a las 5.40 de la madrugada frente a los brasileños que vencieron a Marruecos por 1-0.

Los Murciélagos se pusieron en ventaja a los dos minutos de iniciado el partido cuando Espinillo abrió el marcador con un penal, y luego sentenció el partido a los 18 minutos del segundo tiempo con un remate cruzado.

Los Murciélagos, que se aseguraron una medalla de plata por jugar la final, buscarán en Tokio su primera dorada en un paralímpico.

El seleccionado argentino de no videntes había logrado la plata en Atenas 2004 y el bronce en Beijing 2008 y Río de Janeiro 2016.

Argentina, además, fue dos veces campeón mundial de la especialidad (2002 y 2006) y ganador de la Copa América en tres oportunidades (1999, 2005 y 2017).

Impellizeri obtuvo la medalla

de plata en salto largo

El rosarino Brian Lionel Impellizzeri obtuvo la medalla de plata en la prueba de salto en largo de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, siendo la segunda de ese metal que obtiene la delegación argentina después de la conseguida por su conciudadano Fernando Carlomagno en los 100 metros espalda de natación.

De esta manera Argentina suma cuatro medallas en la competencia olímpica de la capital japonesa ya que acumula dos más de bronce que ganaron la lanzadora de bala, Antonella Ruiz Díaz, y la atleta Yanina Martínez, en 200 metros.

Impellizzeri realizó un salto de 6m.44cm. que es la mejor marca de su carrera y la alcanzó en el momento justo, que fue la final de la prueba de T37, que ganó el ucraniano Vladyslav Zahrebelnyi con un registro de 6m.59cm. que le permitió obtener la medalla de oro.

Urra ganó la medalla de

plata en lanzamiento de bala

El argentino Hernán Urra ganó este jueves la medalla de plata en lanzamiento de bala F35 con récord continental en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

El rionegrino registró una marca de 15.90 metros y rompió su récord personal y continental para conseguir su segunda medalla luego de Río 2016.

Esta es la cuarta medalla para el atletismo y la quinta para la delegación argentina en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

El atleta oriundo de la localidad de Cinco Saltos había hecho una marca de 14.91 en Río 2016 y la había superado en el Mundial de Dubai 2019 con 15.87 metros.

La medalla de oro fue para el uzbeco Norbekov, quien hizo 16.13 metros, y el bronce quedó para el chino Hinhan Fu, con 15.41.

