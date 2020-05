Los patentamientos de autos en Formosa durante abril cayeron 80,5% interanual

Compartir

El patentamiento de automóviles y motos durante el mes de abril de 2020 fue impactado de lleno por la parálisis de la actividad económica: en el total nacional, los de autos cayeron un 88,2%, mientras que en motos fue de 85,5%, siendo el peor registro de la historia.

En ese marco, las caídas en la provincia de Formosa fueron del 80,5% en autos y 85,9% en motos, según un informe publicado por la consultora Politikon Chaco.

Automóviles

En todo el país, durante abril de 2020 se patentaron un total de 4.415 automóviles, que representa una caída respecto al mismo mes de 2019 del 88,2%, siendo de esa forma el mes con el peor registro de toda la historia en el país.

En este contexto, la provincia de Formosa no se quedó atrás: se patentaron apenas 70 unidades, cayendo un 80,5% (la más baja del NEA).

La mayor caída a nivel nacional se observa en Santiago del Estero (-93,3%), mientras que Catamarca mostró la más leve (-79,6%). En lo que refiere a las provincias del NEA, Chaco tiene la peor caída (85,7%).

Motos

En todo el país, durante abril de 2020 se patentaron un total de 4.410 motos, que representa una caída respecto al mismo mes de 2019 del 85,5%.

Formosa, por su parte, patentó un total de 147 unidades en el mes, cayendo un 85,9% interanual.

La mayor caída a nivel nacional se observa en Santiago del Estero (-99,1%), mientras que la CABA tuvo la menor (-77%). En lo que refiere a las provincias del NEA, Corrientes tiene la mayor caída (-91%); y Chaco la más baja (-79,1%)

Sin comercialización

durante abril, con

incertidumbre de lo que viene

La implementación del aislamiento social obligatorio y la consecuente baja de persianas de diferentes sectores de la economía por la pandemia del coronavirus generó que abril haya sido el peor mes de la historia automotriz en la Argentina desde que se tiene registro, allá por 1950.

Los patentamientos realizados ueron productos de las ventas realizadas en marzo, ya que durante abril no hubo comercialización neta. Esta situación, de enorme gravedad para el sector, hace plantear un interrogante mayor: si en abril la actividad estuvo limitado a lo realizado en marzo, al no haber tenido comercialización durante abril, ¿qué se puede esperar en mayo si la cuarentena vuelve a extenderse sin que se le permita abrir sus persianas a las concesionarias?

El problema no es menor: la estimación que realizan privados afirma que las concesionarias no podrían pagar siquiera el 25% de los sueldos en este escenario.

En los últimos tres años los patentamientos vienen derrumbado: fue cayendo de 900 mil anuales a 460 mil de 2019. ¿En 2020? Posiblemente no se lleguen a los 200 mil.

La información brindada en este informe se basa en datos oficiales de la Dirección Nacional de Registro del Automotor y Créditos Prendarios.