Los piqueteros profundizan su plan de lucha contra el Gobierno de Milei

Los movimiento piqueteros y de la economía popular votaron un nuevo plan de lucha contra “las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei”. Algunas medidas la realizarán en conjunto y otras por separado. Comenzarán el 23 de abril. Ese día se sumarán a la “marcha universitaria” convocada por el Consejo Universitario Nacional (CIN) hasta ahora confirmada a pesar de la propuesta que anunció el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, sobre el aumento en las partidas presupuestarias.

El sábado 27 de abril habrá un habrá en Plaza de Mayo un encuentro convocado por la multisectorial donde confluirán trabajadores de distintos sectores, organizaciones sociales, asambleas barriales, organizaciones políticas de izquierda, movimientos piqueteros, de la cultura y la educación. Allí se va a votar la “profundización del plan de lucha contra las políticas sociales y económicas” de La Libertad Avanza.

Eso no es todo, el 1° de Mayo, algunas organizaciones piqueteras realizarán una protesta frente a la Casa Rosada que coincidirán con la movilización a Plaza de Mayo en conmemoración por el Día del Trabajador convocada por la CGT, pero que se trasformará en una masiva protesta contra la administración federal.

Ese mismo día, los gremios estatales también realizarán una jornada de protestas por los despidos en el Estado. El sector de los trabajadores estatales se vio fuertemente afectado en los últimos meses por decisión del presidente Javier Milei de equilibrar las cuentas fiscales, y que implicó inicialmente el despido de más de 15.000 empleados y el cierre y recortes de varios organismos y programas, varios de ellos que dependen de las arcas nacionales.

Ocho días después, el 9 de mayo, el Frente de Lucha Piquetero, y otras organizaciones se plegarán al paro general por 24 horas resuelto por la CGT. Si bien Héctor Daer, uno de los tres secretarios generales de la central obrera más importante del país, aclaró que la medida de fuerza es “sin movilización”, los piqueteros, entre ellos el Polo Obrero, liderado por Eduardo Belliboni, podrían realizar protestas en lugares que aún no fueron definidas, como cortes en accesos u ollas populares en los barrios, como se vienen desarrollando desde hace más de un mes.

La Unidad Piquetera, una organización que agrupa a más de treinta organizaciones de izquierda, como el Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el MST-Teresa Vive, entre otras, realizarán el 7 o el 8 de mayo una concentración frente al Ministerio de Capital Humano o en las cercanías de la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia -ex Ministerio de Desarrollo Social- contra el desdoblamiento del Potenciar Trabajo que se dividió en dos programas: Volver al Trabajo y el De Acompañamiento Social. El día exacto aún no fue fijado porque será coincidente con el primer pago de los nuevos programas que, en palabras de Belliboni “es la destrucción de los programas de capacitación, de formación, de trabajo autogestionado, las actividades sociales que se hacían en los barrios”. “Será una gran acción contra la destrucción del Potenciar Trabajo y contra la falta de entrega de alimentos para los comedores populares”.

Los movimientos piqueteros, a través de un comunicado, también les exigieron a los dirigentes de la CGT “la profundización de un plan de lucha, un paro nacional con movilización hasta el paro general”.

Las organizaciones piqueteras y de izquierda, a diferencia de las de la economía popular, enroladas a la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), no comulgan con la CGT. “Vamos al paro junto a la CGT, pero denunciando la burocracia sindical que está discutiendo una reforma laboral con un gobierno anti obrero sin fijar un reclamo salarial”. El dirigente del Polo Obrero le anticipó que después del paro del 9 de mayo: “la Unidad Piquetera, el Polo Obrero, la UTEP, el Frente de Lucha va a venir una nueva acción contundente de esta unidad de organizaciones contra los ajustes, la destrucción de las políticas sociales y hambreadoras del Gobierno de La Libertad Avanza”.