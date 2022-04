Compartir

El equipo argentino logró la corona en la ciudad canadiense de la mano de un Marcos Moneta inspiradísimo que ratificó porque es considerado el mejor jugador de seven del mundo.

Una nueva actuación histórica para los Pumas 7s, que este domingo conquistaron el título en el Seven de Vancouver tras vencer en la final por 29-10 nada más y nada menos que a Fiji para lograr la tercera corona de su historia.

Con la emoción expuesta en su máxima versión, el head coach de Los Pumas 7s, Santiago Gómez Cora, soltó la frase que encierra el pensamiento del plantel. “Hay que soñar, porque los sueños se cumplen”, expresó el técnico argentino apenas se liberaron los festejos en el césped de BC Place.

Luego de trece años, el conjunto nacional conquistó una nueva medalla de oro. Además, el logro representa la mayor cosecha de preseas de la historia en una temporada del World Rugby Sevens Series (WRSS); es que de los seis certámenes que se llevan disputados, el conjunto ‘albiceleste’ finalizó cinco veces en el podio, algo que nunca antes había sucedido.

Esta conquista es la medalla Nº 35 para el seleccionado argentino desde la creación del circuito (a fines de 1999), en 183 torneos en los que intervino. Y luego de esta consagratoria actuación, los argentinos se afirman como escoltas en el ranking mundial 2022; el líder del podio de la temporada es Sudáfrica, con 111 puntos; luego está la Argentina, con 105 puntos, y en el tercer escalón aparece Australia, con 100 unidades.

En la definición de la sexta etapa del World Rugby Sevens Series 2022, Los Pumas 7s empezaron en desventaja por el try de Kaminiel Rasaku, pero rápidamente el flamante campeón resurgió con una seguidilla de tres conquistas: dos de Marcos Moneta y una de Santiago Vera Feld (Tobías Wade aportó una conversión). En el arranque del segundo tiempo, una nueva adversidad: la amonestación de Tobías Wade. En esos dos minutos con un hombre de más, los fijianos marcaron otro try (Jerry Tuwai), pero los argentinos no perdieron su solidez estructural y con dos nuvos tries, ambos del experimentado Felipe del Mestre, consolidaron un resultado memorable para trepar a la cima del Seven de Vancouver.

Esta fue la sexta final de Los Pumas 7s con la conducción de Santiago Gómez Cora (ganador de los otros dos oros de la historia como jugador: en 2004 y 2009), y para afrontar el encuentro decisivo, la Argentina se presentó con: Rodrigo Isgró, Santiago Vera Feld, Germán Schulz, Lautaro Bazán Vélez, Tobías Wade, Felipe del Mestre y Marcos Moneta; luego ingresaron Gastón Revol, Franco Sábato, Luciano González, Agustín Fraga y Joaquín de la Vega.

En el camino hacia la final, ya en la segunda jornada de la competencia, en el primer turno vencieron a Inglaterra por 40-17 (la mayor diferencia de la historia ante los británicos) en los cuartos de final, mientras que en las semifinales dejaron atrás a Australia por 24-12.

En el debut del torneo ante Francia, el conjunto argentino empató 12-12, en el segundo encuentro de la jornada iba logró una victoria ante Escocia por 24-5 y en el cierre de la etapa clasificatoria, los dirigidos por Santiago Gómez Cora obtuvieron un convincente éxito ante Irlanda por 26-19.

