Los Pumas cayeron frente a Francia en el inicio de la gira por Europa

El seleccionado argentino de rugby perdió este sábado 29-20 con su par francés, encuentro disputado en el inicio de la gira y en la que se enfrentarán también con Irlanda e Italia.

Los Pumas en su inicio de la gira por Europa, no pudieron ante un Francia sumamente efectivo y que aprovechó al 100% las oportunidades que cedieron los de Ledesma con errores en la marcación e indisciplina para que los galos con el pie de Melvyn Jaminet sumaran y se escapen en el score, que en el final fue de 26-20.

El seleccionado argentino había tenido una primera etapa muy interesante, dominando en el scrum y muchas veces llegando a las sombras del ingoal frances. De hecho, Tomás Cubelli iba a lograr apoyar en el ingoal francés tras interceptar un kick del conjunto local. Sin embargo, la Argentina no pudo sostener la ventaja por sus múltiples infracciones. Melvyn Jaminet con su pie fue el sostén galo para que Francia se vaya al frente por 9 a 7 en el entretiempo.

Ya en la segunda parte, Francia encontró la grieta en la defensa argentina.

Thibaut Flament se filtró entre la última línea albiceleste para cononar el try de los galos. Un segundo tiempo más cortado y trabado, con mucha intervención del TMO. Los Pumas gracias al pie de Boffelli se mantuvieron cerca, pero el golpe de KO fue el segundo try de Francia en un error de patada de Mateo Carreras, que dejó al pelota en cancha y de contra, Peato Mauvaca se escapó y terminó apoyando en el ingoal argentino.

La última reacción de Los Pumas fue del propio Mateo Carreras, quien en una patriada abrió el mar azul de la defensa francesa para poder acerca la ventaja a tres del final. Pero no hubo tiempo para más. Los Pumas vuelven a caer, pero muestran progreso en defensa y con temas a ajustar de cara a lo que viene, que es Italia la próxima semana.

