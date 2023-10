Los Pumas perdieron con Inglaterra por 26-23 y terminaron cuartos en el Mundial

En un partido durísimo y con suspenso hasta el final, Los Pumas no pudieron con Inglaterra y cayeron por 26-23 en el Stade de France para terminar su participación en la Copa del Mundo en el cuarto puesto.

En los primeros pasajes, fue el conjunto europeo quien asumió el control de las acciones ante un equipo argentino que comenzó con algunas infracciones y desatenciones en defensa, algo que pagó con dos penales de Owen Farrell y un try de Ben Earl para encontrarse 13-0 abajo a los 13 minutos.

Poco a poco, Los Pumas fueron reaccionando ante la presión de Inglaterra y pudieron responder por el pie de Emiliano Boffelli. Y después de un nuevo acierto del apertura británico, llegó una buena combinación argentina para terminar unas fases después con la firma de Tomás Cubelli, que se tiró al ingoal desde la base de un ruck. 16-10 para la Rosa, tras los 40′ iniciales.

Para Argentina, el complemento arrancó tan bien como había terminado el primer parcial y Santiago Carreras, a los 2′, quebró la defensa inglesa por el centro de la cancha y se fue con decisión al try para que los de Michael Cheika pasen por primera vez al frente (17-16), con la conversión de Boffelli.

Pero, tras la salida, un kick tapado al propio cordobés le devolvió de inmediato la delantera a los de Steve Borthwick por la conquista de Theo Dan. Un duro golpe para la ilusión de los Granaderos argentinos, que volvieron a intercambiar penales con Farrell de un lado y Boffelli y el ingresado Nicolás Sánchez del otro. 26-23 para los europeos, a falta de 14 minutos.

En el tramo final, Los Pumas fueron a buscarlo con alma y corazón y se instalaron en campo de Inglaterra, controlando las acciones y el ritmo del juego. Primero tuvieron la chance del empate con un envío de Sánchez que se fue desviado y, a pesar de volver a insistir, no pudieron vulnerar otra vez a una Rosa que fue consumiendo minutos y jugando con el reloj a su favor para aguantar el resultado.

De esta forma, tal como sucedió hace ocho años en la Copa del Mundo 2015 con la derrota por 24-13 ante los Springboks, el seleccionado argentino se quedó con las ganas de volver a subirse al podio como hizo por única vez en Francia 2007.

Sintesis

LOS PUMAS (23): 1.Thomas Gallo, 2. Julián Montoya (C), 3. Francisco Gómez Kodela, 4. Guido Petti, 5. Pedro Rubiolo, 6. Juan Martín González, 7. Marcos Kremer, 8. Facundo Isa, 9. Tomás Cubelli, 10. Santiago Carreras, 11. Mateo Carreras, 12. Jerónimo de la Fuente, 13. Lucio Cinti, 14. Emiliano Boffelli, 15. Juan Cruz Mallía.

Cambios: ST 7′ 20. Rodrigo Bruni por Facundo Isa y 23. Matías Moroni por Lucio Cinti; 11′ 21. Lautaro Bazán Vélez por Tomás Cubelli; 16′ 16. Agustín Creevy por Julián Montoya y 22. Nicolás Sánchez por Santiago Carreras; 21′ 18. Eduardo Bello por Francisco Gómez Kodela; 26′ 17. Joel Sclavi por Thomas Gallo y 19. Matías Alemanno por Pedro Rubiolo.

INGLATERRA (26): 1. Ellis Genge, 2. Theo Dan, 3. Will Stuart, 4. Maro Itoje, 5. Ollie Chessum, 6. Tom Curry, 7. Sam Underhill, 8. Ben Earl, 9. Ben Youngs, 10. Owen Farrell (c), 11. Henry Arundell, 12. Manu Tuilagi, 13. Joe Marchant, 14. Freddie Steward, 15. Marcus Smith.

Cambios: ST 9′ 17. Bevan Rodd por Ellis Genge, 18. Dan Cole por Will Stuart, 20. Lewis Ludlam por Tom Curry y 21. Danny Care por Ben Youngs; 14′ 16. Jamie George por Theo Dan y 22. George Ford por Manu Tuilagi; 26′ 23. Ollie Lawrence por Henry Arundell; 30′ 19. David Ribbans por Ollie Chessum.