Los revolucionarios cambios en los autos de la Fórmula 1 que propuso el presidente de la FIA

La Fórmula 1 sigue captando la atención y llena todos los circuitos donde corre. Pero a nivel deportivo la lucha por la punta deja mucho que desear y los sobrepasos son “artificiales” mediante el uso del DRS, el sistema que le da más velocidad al auto que viene detrás. Por eso el presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem, propuso algunos cambios en los autos para intentar que haya mejores carreras.

Para 2026 se vendrán modificaciones en los motores con el uso combustibles 100 % sostenibles y si bien se mantendrá la tecnología híbrida con un impulsor a combustión y otro eléctrico, se sacará la MGU-H, que es el sistema que aprovecha los gases del motor para generar energía eléctrica. Además, la MGU-K aumentará su potencia hasta los 350 KW. Se trata de la máquina eléctrica que convierte electricidad en movimiento que va directamente al cigüeñal.

Estas novedades promovieron el interés de Audi, que se sumará en la estructura del equipo Sauber, que hoy regentea a Alfa Romeo; y Ford, que regresa y le brindará sus motores a Red Bull. Con ambas fábricas serán seis en total las proveedoras de impulsores.

En los motores el camino está definido, aunque para poder mejorar en el aspecto deportivo, Ben Sulayem afirmó que “queremos autos más livianos y mejor sonido. Nosotros decidimos”. Sus testimonios fueron en una entrevista con el medio alemán Motorsport-Total.

Entre 2021 y 2022 con los nuevos coches, el peso aumentó en 46 kilos. Con los cambios previstos para 2026 el peso se seguiría incrementando. En diez años ha pasado de 642 a 798 kilos sumando el combustible. En los últimos 30 años los coches aumentaron su peso en 290 kilos ya que en los años 90 pesaban un máximo 510 kilos.

Pero las ideas que pueda plantear Ben Sulayem deberán cotejarse con el director ejecutivo de Formula One Management (FOM), Stefano Domenicali. El ex jefe de Ferrari conduce la empresa que maneja los derechos comerciales de la Máxima y que desde 2017 la mayoría de sus acciones pertenecen a Liberty Media.

“Lo estamos pensando y lo estamos hablando con Stefano Domenicali, creo que es factible, sería mejor para todos. Yo también conducía en rally y quería todo menos coches pesados”, subrayó Ben Sulayem. “Ya he hablado con mi equipo en la FIA: queremos coches más ligeros y mejor sonido”, añadió.

No obstante, aclaró que “las decisiones dependen de nosotros (la FIA). Si Stefano también quiere estos cambios, está bien, estaremos de acuerdo. Pero nosotros somos los que los implementaremos, y no lo haremos porque un equipo o FOM lo quiera, sino porque es lo correcto para el deporte”. El ex piloto de Emiratos Árabes Unidos tuvo una polémica hace unos meses con la gente de Liberty Media cuando comentó la oferta de 20 mil millones de dólares del fondo estatal saudita PIF, para adquirir FOM, recibiendo como respuesta una durísima carta de los abogados de Liberty Media.

En tanto que el jefe del equipo Red Bull, Christian Horner, admitió que es necesario un cambio en las reglas, pero expresó preocupaciones específicas sobre la ponderación de los autos y la relación entre la potencia del motor de combustión y la potencia eléctrica. El team-manager inglés sugirió ajustar la proporción actual de 50-50 entre combustión y electricidad a un 60% de combustión y 40% eléctrico, lo que podría afectar significativamente el rendimiento y la eficiencia de los vehículos.

En cuanto al chasis, las reglas para 2026 todavía están en proceso de desarrollo. Se espera que los futuros monopostos de F1 sean diseñados para optimizar la eficiencia, incorporando componentes aerodinámicos móviles que generen carga aerodinámica en las curvas y reduzcan la resistencia al avance en las rectas, todo con el objetivo de minimizar el consumo de combustibles fósiles.

Ben Sulayem dijo que las discusiones sobre las nuevas reglas se extendieron por 18 meses, y a pesar de las resistencias por parte de los equipos, finalmente se llegó a un acuerdo en cuanto a los motores. Además, destacó la importancia de hacer que el automovilismo sea más sostenible y señaló que el nuevo reglamento ha logrado atraer a nuevos fabricantes de unidades de potencia, como Audi, con el objetivo de fortalecer la competición.

Relacionado