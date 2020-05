Losardo: «Hay que atender y entender» los cacerolazos

Compartir

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, manifestó que «hay que atender y entender» todos los cacerolazos pero marcó que le parece «injusto» que se marque que desde el Poder Ejecutivo se pretende liberar masivamente presos.

El jueves por la noche hubo cacerolazos masivos en todo el país protestando contra la liberación de presos y apenas finalizados los mismos la ministra de Justicia expresó su postura sobre esa protesta.

«El cacerolazo me parece una manifestación de la ciudadanía que hay que tomar con atención, a todo cacerolazo hay que atenderlo y entenderlo porque para eso estamos, para eso somos gobierno», sentenció Losardo.

En declaraciones realizadas el jueves por la noche a la señal TN, la ministra de Justicia sostuvo que «se viven momentos de encierro y angustia y todo esto que se está diciendo desespera más a la gente».

«Y si al momento, inclusive de tristeza, que se está viviendo le planteamos que el Poder Ejecutivo libera masivamente presos no ayuda, porque es un error, porque no es verdad», agregó Losardo.

«El Poder Ejecutivo no detiene ni excarcela gente, es una tarea del Poder Judicial. Por eso, de de ahí a plantear tiene que ver con na liberación masiva de presos por parte del Ejecutivo me parece injusto», completó.

En cuanto a su posición por la decisión que tomaron algunos jueces de liberar presos condenados con delitos graves como violación u asesinato, la ministra aseguró no estar de acuerdo.