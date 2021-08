Lousteau y Carbajal brindaron conferencia de prensa

Compartir

Linkedin Print

El senador nacional Martín Lousteau brindó una conferencia de prensa junto al precandidato a diputado nacional de “Juntos por Formosa Libre” Fernando Carbajal donde manifestó su apoyo y lo defendió de las críticas por parte del gobierno provincial.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Lousteau defendió al ex juez federal ante las críticas de las muertes por coronavirus en Formosa. “Es lo mismo que hacia el gobierno nacional que decía que aquellos que salía a correr, los que viajaban, aquellos que se manifestaban eran los culpables y lo que veo es la cantidad de vacunas que tendría que haber en Argentina no es la que hay, las promesas que hicieron no estaban, queda claro que a lo largo y ancho del país la falta de previsión y capacidad de gestión es una mala distribución de vacunas”.

“Le preguntaría a los ministros de Formosa quién es el responsable de que los formoseños tengan por lo menos una esperanza de tener libertad, de que sus derechos estén contemplados y defendidos, esa persona es Fernando Carbajal”, aseveró.

Por su lado, Carbajal instó al Gobierno local a que se haga cargo “de la actualidad que ellos gobiernan” porque “nosotros venimos a hacernos cargo del futuro de los formoseños”.

“Ellos evidentemente no están en condiciones de hacerse cargo de la provincia, veo la desesperación en la cabeza que ya no sabe qué hacer, pero que se queden tranquilos los ciudadanos que frente a la deserción y renuncia de sus responsabilidades nosotros nos hacemos cargo de la provincia”, lanzó el precandidato de “Juntos por Formosa Libre”.

Compartir

Linkedin Print