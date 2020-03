Luciana Salazar se suma a «Polémica en el bar»: «Estoy muy contenta»

Compartir

Con lapicera en mano, minutos después de haber firmado el contrato, Luciana Salazar dio un móvil este lunes con Intrusos y anunció que se incorpora a Polémica en el bar, el ciclo que conduce Mariano Iúdica por la pantalla de América.

El próximo lunes 16 de marzo a las 20:30 será el relanzamiento del popular programa al que también se suman Rodrigo Lussich –que ya estuvo en la emisión de Telefe– y Coco Sily. “Voy a ser una de las mujeres que van a estar en la mesa, hablando de todos los demás. Está bueno porque ahí se habla de todo”, anticipó la conductora, que adelantó que también habrá humor.

“Estoy muy contenta. Para mí es un desafío porque voy a estar rodeada de hombres. Va a estar bueno y celebro que se le dé lugar a la mujer para hablar de todo. Está bueno que nos den el lugar que tanto nos merecemos y por el que peleamos día a día”, dijo la modelo en el móvil en vivo en lo que fue el regreso de Jorge Rial a su programa.

Luciana también contó que se comunicó con Virginia Gallardo, quien abandonó el ciclo hace algunas semanas. Lo primero que aclaró Salazar fue que su incorporación “no es reemplazo de nadie”. “Virginia me llamó porque se decía que ella estaba celosa de mí, pero no es así», dijo, y destacó: “No vengo a sacarle el lugar a nadie”.

Si bien no aclaró de qué días se trata, la actriz estará cuatro veces por semana en el programa que conduce Mariano Iúdica. “Va a ser muy divertido”, adelantó la mamá de Matilda.