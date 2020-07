Luciano González también deja la LNB: está a un paso del Flamengo

Compartir

Linkedin Print

Aunque no es oficial, es un hecho que el escolta jugará en la NBB la próxima temporada. Si no se concreta, igualmente no se quedará en la Argentina.

Todo indica que la media cancha del Flamengo en la temporada 2020/21 será argentina. A la renovación de Franco Balbi como base, es un hecho que lo acompañará el fichaje de Luciano González como escolta, según adelantó ayer el colega brasileño Lucas Rocha.

De todos modos, si no se concretara el fichaje, el jugador tiene decidido no participar de la próxima temporada de la Liga Nacional y buscar alguna oferta del exterior. Igualmente, es poco probable que no se concrete su llegada.

Luciano viene de jugar esta temporada en San Lorenzo de Almagro, con el que ganó el único título que se terminó entregando en la temporada: el Súper 20 disputado en enero en Comodoro Rivadavia. El año pasado había alcanzado la final de la Liga siendo parte de Instituto.

González, de 1.91 y 30 años, no será la primera vez que juegue en Brasil, ya que en la temporada 2011/12 jugó en Minas Tenis. Un dato no menor es que, por tener abuela nacida en ese país y madre ya también con esa nacionalidad, Luciano podría obtenerla en un año y pasar a jugar como nacional. La NBB permite actualmente 4 extranjeros por equipo.

Roberto Acuña jugará

en el básquet mexicano

Roberto “el Toro” Acuña ex jugador de San Isidro club en el que estuvo desde el 2010 al 2013 seguirá su carrera en el básquetbol de México, luego de arreglar su vinculación al campeón Soles de Mexicali.

Acuña de 29 años fue jugador de Peñarol de Mar del Plata y Quimsa de Santiago del Estero, jugó la inconclusa Liga Nacional (LNB) para Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia.

Justamente en esta última temporada en 25 partidos disputados promedio 12,8 puntos, 4,8 rebotes, 1,2 asistencias, 1 bloqueo y 24,3 minutos por encuentro. En tanto, sus porcentajes en los lanzamientos fueron los siguientes: 57,1% en dobles y 62,5% en tiros libres.

“Bienvenido al Más Campeón”, fue el mensaje que desde las redes sociales del equipo mexicano le dedicaron al rafaelino que disputó los Juegos Olímpicos de Río 2016 con el Seleccionado Argentino.