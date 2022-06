Luis Brandoni, sobre los supuestos roces con Robert De Niro en el set de Nada

Compartir

El actor argentino contó cómo surgió su vínculo con la estrella de Hollywood y desmintió haber tenido problemas con él durante el rodaje de la serie que se verá por Star+

En un evento de la noche porteña, Luis Brandoni habló sobre el estreno de su próxima serie Nada y de su amistad de hace años con su coprotagonista Robert De Niro. Tras aclarar que se conocen desde jóvenes, el actor desmintió haber tenido roces mientras grababan y confesó cómo se comunica con la estrella de Hollywood.

“¿Entablaste una amistad con Robert De Niro?”, le preguntó la cronista de Socios del espectáculo en el lanzamiento de una nueva sala teatral porteña. “Sí, desde hace muchos años. Éramos jóvenes. Nació con Lito Cruz, salimos una noche, después me invito a su casa a pasar una Noche Buena en el ‘86 cuando estábamos filmando Made in Argentina y otros encuentros que hemos tenido. Por suerte pudimos trabajar juntos un rato. Fue muy lindo”, dijo el actor, feliz de haber compartido el set con semejante figura internacional.

Tras asegurar que se comunican “como se puede” en italiano, inglés y castellano, el actor desmintió haberse disgustado con su colega durante el rodaje de la serie escrita y dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat. “Para nada, es macana. Como no tenían nada para decir, dijeron tonterías”, advirtió mientras contaba lo mucho que le gusta la ciudad a De Niro. “Vino con su novia, con su hija, trabajo como un buey, pero además salía de noche porque le gusta Buenos Aires, me consta”, reveló.

Lo que también desmintió fue que algunos actores argentinos se hayan molestado por la presencia del estadounidense, argumentando que vino a “sacarle el trabajo a los argentinos”. “Este es un país que recibió a artistas de todo el mundo toda la vida y esto es un despropósito. No me hagas hablar de eso”, remató molesto negando la información.

Tras ver la nota, Adrián Pallares aseguró que eso se trató de una “fake news”, que los propios actores argentinos se encargaron de desmentir. Sin embargo, advirtió que los roces entre Brandoni y De Niro ocurrieron debido a las continuas llegadas tardes del hollywoodense. “Un día llegó Brandoni a grabar al museo y De Niro no había llegado y se dio media vuelta y dijo: ‘Chicos, cuando venga Robert me avisan’. Eso pasó. Son amigos y se conocen desde el ‘86, pero pasó”, dijo el conductor.

Nada tendrá un total de cinco episodios, los cuales se grabarán enteramente en Buenos Aires, y se estrenará en 2023 por la plataforma Star+. La tira contará la historia de Manuel (Brandoni), un crítico culinario sofisticado, amante del arte, la buena cocina y la buena vida que de repente se encuentra en el medio de una crisis económica y emocional. Tras la muerte de su mano derecha (María Rosa Fugazot), conocerá a Antonia (la actriz paraguaya Majo Cabrera) a quien intentará instruir para que tome el rol que dejó su persona de más confianza. En el medio de todo esto recibirá a un amigo extranjero, Vincent (De Niro), un reconocido escritor bohemio que llegará al país en el medio del caos.

De Niro llegó al país el sábado 30 de abril acompañado por su novia, la profesora de artes marciales Tiffany Chen, y por la pequeña Helen Grace, de 11 años, fruto de la relación del actor con Grace Hightower. Los tres se hospedaron en el Four Seasons.

Durante la primera jornada de filmación, que duró 12 horas y se llevó adelante en una casona del barrio de Congreso, el ambiente fue relajado. Según revelaron a LA NACION personas que trabajan dentro del proyecto, el equipo de producción estuvo encantado con De Niro, ya que se mostró como una persona muy tranquila a la hora de trabajar e interactuar con todos. Sin aires de divo, el ganador del Oscar por Toro salvaje no pidió nada especial para su estadía. Además, en sus ratos libres, intentó aprender a hablar el español, consultando por nuevas palabras y repitiendo frases mientras conversaba con todos.

Una parrilla en el barrio de Once y locaciones en San Telmo y Puerto Madero fueron algunos de los lugares entre los que el equipo se movió a lo largo de la semana en que el actor se instaló en la Argentina para llevar adelante su trabajo.

“Vi que la relación con Beto (Brandoni) es hermosa, muy respetuosa, se preguntan, se divierten. De verdad, fue una experiencia increíble. Robert De Niro es un tipo que te imanta, no podés dejar de mirarlo, atrae, te atrapa. Es un grande y, evidentemente, es una persona dotada de algo superior, además del talento. Estoy muy contenta de haber compartido algunas escenas y poder seguir aprendiendo de maestros como De Niro y Brandoni, una dupla explosiva”, resaltó la actriz Silvia Kutika sobre su experiencia dentro del elenco.

