Luis Caputo atacó a las prepagas: «Le están declarando la guerra a la clase media»

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a cargar contra las prepagas, que aumentaron casi un 120 por ciento promedio en los primeros tres meses de 2024. “Le están declarando la guerra a la clase media”, escribió el titular del Palacio de Hacienda. No es la primera vez que el funcionario hace referencia en términos críticos a las empresas de cobertura de medicina. Hace 48 horas, en un reportaje en TV, advirtió sobre las prepagas: “Se les recontra fue la mano”.

En su cuenta social de X, Caputo dijo: “Nosotros, desde el gobierno, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media”. En el reportaje que el viernes dio a TN, el ministro sostuvo que la solución al problema será “hacerlos competir y entender que es parte de un cambio cultural”. Atribuyó estos desfasajes de precios a que muchas empresas proyectaron un dólar a 2000 y eso nunca ocurrió.

“La inflación de marzo creo que va a estar en torno al 10%. Ya no hay razones macroeconómicas para que haya inflación”, señaló y agregó que las subas de tarifas que impulsa el Ejecutivo es consecuencia de hacerle creer a la gente que la luz y el gas son gratis. “Estamos pagando los 20 años de populismo”, cuestionó.

Los directivos del sector apuntan que ese desfase y la liberación de precios llevaron al incremento de los valores en la magnitud establecida. E insisten en que falta recuperar terreno perdido. Del otro lado, los afiliados sufren un fuerte efecto negativo en sus bolsillos, que se suma al impacto que se venía dando ya en los últimos tiempos en la calidad de las prestaciones, con la salida de médicos de las cartillas, el cobro de copagos o bonos contribución no previstos en los contratos, las demoras en los turnos, o el congelamiento de los montos de reintegros.

Los aumentos de este año se vienen definiendo sin regulación por parte del Estado a raíz del decreto de necesidad y urgencia 70, anunciado por el presidente Javier Milei el 20 de diciembre y publicado en el Boletín Oficial al día siguiente, derogó los artículos de la ley de prepagas que le daban a la Superintendencia de Servicios de Salud facultades para fiscalizar y garantizar “la razonabilidad de las cuotas de los planes prestacionales”.

Sin embargo, en paralelo, hubo varios fallos judiciales contra algunos casos particulares en obras sociales. Luego de una medida cautelar dictada en favor de un centenar de personas del plan de salud del Hospital Italiano (la Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires), se sumó un nuevo fallo en favor de una clienta de la empresa Cobermed que ordena un freno a los aumentos que la firma de salud privada había aplicado luego de la entrada en vigencia del decreto de necesidad y urgencia 70/23.

En su escrito, la jueza federal Martina Isabel Forns, del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, resolvió “hacer lugar a la medida cautelar solicitada” por una usuaria y ordenó a la empresa que “hasta tanto se acredite en la presente algún pronunciamiento de la autoridad de aplicación” del sector “se abstenga de aplicar los aumentos realizados”.

Es decir, el Poder Ejecutivo liberó los precios y, en consecuencia, las empresas dispusieron aumentos mucho más elevados que los aplicados mensualmente el año pasado. El argumento es que, con las regulaciones antes vigentes, los reajustes no lograban cubrir el alza de los costos. El año pasado las subas de las cuotas acumularon un 137% (para quienes no tuvieron el congelamiento dispuesto en campaña electoral por el exministro de Economía, Sergio Massa), mientras que la inflación fue, según el Indec, de 211,4%.

Para Caputo, la solución para bajar los costos es que empiecen a competir en serio.

Otras desregulaciones

que anunció Caputo

El ministro de Economía también anunció desregulaciones para favorecer al agro: "Baja de aranceles de herbicidas, mejora de aprobaciones de los permisos de Senasa. Los herbicidas a base de Atrazina, Glifosato y 2-4-D bajarán del 35% al 12.6% (que es el Arancel Común vigente para el Mercosur). A su vez reduciremos el arancel de la Atrazina primaria, desde el 24% actual al 10.8%", escribió.

