Luis Enrique se convirtió en el máximo candidato a dirigir al PSG y Marcelo Gallardo es alternativa

Mientras este sábado con sólo empatar ante Racing de Estrasburgo puede cerrar su consagración como campeón de la Ligue 1, el PSG ya piensa en su futuro inmediato. Según Le Parisien, Nasser Al-Khelaïfi, el presidente, y Luis Campos, el consejero deportivo del primer equipo, ya tendrían definido cambiar al entrenador Christophe Galtier, al que le queda un año de vínculo. Y cuentan con un tridente de candidatos, entre los cuales uno se destaca sobre el resto: el español Luis Enrique.

El medio francés indicó que desde el entorno del ex seleccionador de España negaron cualquier contacto, “Es lógico a estas alturas. El secreto permite que las negociaciones avancen”, subrayó el diario galo. Aunque Le Parisien no dio los otros dos nombres, uno sería Xabi Alonso y el otro… Marcelo Gallardo. Así lo publicó la periodista Verónica Brunati en Twitter.

“Está en conversaciones con el PSG. Si bien el principal candidato es Luis Enrique, Luis Campos se comunicó con el argentino. Ya lo había contactado antes de la llegada del actual entrenador, Gaultier”, rubricó la comunicadora en sus redes sociales.

“Dirigió al gran FC Barcelona con un Leo Messi en su apogeo y ganó la Champions League con los culés en 2015 ante la Juventus de Turín. También dirigía a Neymar en ese momento en un equipo de estilo infinitamente seductor. Fue él quien ofició en el banquillo del Barça el 8 de marzo de 2017, fecha de la famosa “remontada” ante el PSG, aquella victoria por 6-1 en los últimos instantes tras la derrota por 4-0 en la ida en el Parque de los Príncipes. Construyó su carrera temprana en el AS Roma a principios de la década de 2010 y está saliendo de un período de casi cuatro años al frente de la selección española”, describió las bondades de Luis Enrique el medio que sacó a la luz el interés.

Ahora bien, el hecho de que sea Luis Enrique el elegido, ¿puede modificar la postura de la Pulga de no renovar con el París? A pesar del conflicto suscitado por el viaje a Arabia Saudita y la suspensión que luego se redujo a una semana, el conjunto francés nunca quitó de la mesa la oferta por otro año de contrato. Había sido Jorge, el padre del astro y su representante, el que un mes antes de las hostilidades había avisado que la relación iba a llegar a su fin porque al capitán de la selección campeona del mundo no le seducía el proyecto.

Messi supo declarar que Luis Enrique fue uno de los mejores entrenadores que tuvo en su carrera. Al mismo tiempo, el orientador tendría más ofrecimientos en carpeta. Por ejemplo, el Napoli le sigue los pasos en caso de que Luciano Spalletti se marche.

¿Y si el elegido fuera Gallardo, sucedería algo parecido? La admiración entre Messi y el Muñeco, multicampeón con River, es mutua. En el verano coincidieron en el amistoso en Arabia Saudita y posaron para las fotos. ¿Existe la chance de que coincidan en París o es una utopía?

Mientras, el futuro del delantero, pronto a cumplir 36 años, todavía es una incógnita. El Barcelona desea repatriarlo, pero primero debe ajustar su economía para hacerle una oferta. El Al Hilal de Arabia Saudita sí hizo oficial un ofrecimiento por 400 millones de dólares por año, aunque la voluntad del fantasista es sostenerse en el máximo nivel. Y siempre está expectante el Inter de Miami. ¿Y la opción del Manchester United, que irrumpió en las últimas horas?

