Luis Kayser asumió como nuevo director ejecutivo de la delegación Formosa de PAMI

El doctor Luis Kayser, que se venía desempeñando como coordinador ejecutivo del Plan Nutrir, que depende del Ministerio de la Comunidad de la provincia, asumió ayer por la mañana como nuevo director ejecutivo de la UGL XXIII Formosa del Programa de Atención Médica Integral (PAMI).

El flamante titular de la delegación en Formosa sostuvo que en esta primera etapa su intención es saber cuál es la situación en que se encuentra el PAMI en Formosa, que en la gestión de Cambiemos, tuvo como titular en la UGL XXIII a Iván Kaluk.

Además, informó que estuvo los días martes y miércoles en Buenos Aires en la sede central donde mantuvo reuniones con diferentes responsables de áreas, “quienes le indicaron cuales son las políticas de acción y sobre todo los mecanismos para poder llegar con todas las prestaciones y los servicios a los afiliados”.

Expresó también que como es de público conocimiento, ya que se difundió en los medios de comunicación que el PAMI tiene una deuda millonaria y un déficit mensual que calificó como “inexplicable”, al considerar que sufrió recortes presupuestarios en los últimos cuatro años como consecuencia de las políticas de ajuste del expresidente Macri.

“Han dejado una deuda millonaria el sistema previsional que son imposibles de explicar cuando uno sabe que los afiliados son los que sufren o han sufrido un recorte de muchas de las prestaciones. Algunas desde el punto de vista administrativo, y otro por la carga burocrática que tenían los trámites que hicieron que el afiliado directamente no gozara de sus derechos”, sostuvo, al tiempo que reitero que pese a los recortes “igualmente generaron una deuda millonaria por la falta de pago a los prestadores que es inexplicable”.

Y agregó: “Para que la gente me entienda, por ejemplo en tu casa no te compras ropa, casi no comes, no podes darte ningún beneficio y cada vez tenes más deuda. Acá sucedió eso, y no hace falta ser ni contador para decir que es una situación incomprensible la que atraviesa el PAMI”.

La propia titular del PAMI a nivel nacional, la licenciada Luana Volnovich, denunció que el macrismo dejó una deuda de 19.000 millones de pesos. Además, kits de ostomía, fundamentales para que las personas puedan adaptarse a la vida después de una colostomía, ileostomía o urostomía, que el organismo dejó de entregar a sus afiliados, y que estaban miles apilados en un depósito ya vencidos.

Ante el difícil panorama que dejó la gestión anterior, al igual que otros organismos del Estado Nacional, Kayser enfatizó que “venimos a trabajar como estamos acostumbrados, aún frente a la desidia de la gestión anterior. Así nos enseñó el gobernador Gildo Insfrán, que nunca bajó los brazos y se continuó avanzado en la provincia, tal vez de manera más lenta, pero sin quedarnos”.

Para destacar que lo más importante es “devolverle a los afiliados los derechos que le fueron quitados en los últimos cuatro años” y apuntado que es una población “muy vulnerable por su condición social principalmente, la mayoría son abuelos y abuelas, también otra gran partes son discapacitados y veteranos de la Guerra de Malvinas y si agregamos que cuando se acerca a la obra social es porque padecen una enfermedad lo hacen aún más vulnerable”.

Al punto que calificó, el nuevo titular de la UGL XXIII Formosa del PAMI, que es “hasta desprecio por la vida misma, imposible de entender”, sobre la desidia que padecieron los abuelos y abuelas de la obra social.