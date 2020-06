Luis Scola: “Vuelven para reforzar un sistema que está roto”

Compartir

Linkedin Print

El ala-pívot argentino de 40 años se distanció de la actual conducción y agregó “lo que yo creo de la CABB es muy diferente a lo que piensan ellos”.

Ya fuera del Olimpia Milano, pero todavía localizado en Italia, el eterno capitán de la selección argentina habló sobre todo: su carrera, el deporte después de la pandemia, el liderazgo y la estructura del deporte argentino.

A la hora de analizar este último tema, se ve el lado más crítico de Luifa. El máximo representante del básquetbol nacional lideró el reclamo del 2014 para que se genere la salida de Germán Vaccaro, ex presidente de la CABB, que fue procesado en 2019 por administración fraudulenta.

Luego de cinco años de la gestión de Federico Susbielles, primero como interventor y luego como presidente, en diciembre del 2019 se dio una nueva elección en la que Fabián Borro fue electo como el nuevo mandamás de la Confederación Argentina de Básquetbol y Miguel Chami como vicepresidente. Sobre esto, señaló: “Muchos pertenecen al grupo de gente que nos creó el mayor daño posible que tuvimos en la historia. Vuelven para reforzar un sistema que está roto y se votan para perpetuarse. Les deseo lo mejor, lo que yo creo que debe ser la CABB, es muy diferente a lo que piensan ellos”.

Pese a las diferencias, Scola tomó otra posición para lo que viene: “Hoy estamos en otro lugar, a pesar de que muchos son los mismos de aquel momento. Cuestiono al sistema, no a ellos. Yo haré mi trabajo, que es jugar. No pido más nada. Entienden el básquetbol de una manera totalmente opuesta a lo que siento yo”. Su futuro podrá estar (o no) en Tokio, pero su carrera deportiva no irá más allá del Juego Olímpico venidero.

Sin embargo, a la hora de un análisis general del deporte argentino, señaló: “Nuestro sistema pertenece a un mundo antiguo que no funciona, sino que fue cambiando. Pero así manejamos el deporte olímpico, que es profesional, pero muchas veces es amateur. No porque no se entrene, sino porque no se cobra un sueldo para vivir full-time o los atletas no son tan reconocidos. Incluso, donde se mantiene este sistema directivo por tradición, debajo del ala política, ves un ala profesional que tiene bastante más poder que el ala política. (…) Hay que cambiar la estructura entera del deporte argentino, pero nadie dio el primer paso. La gente que maneja piensa que es un sistema moderno y que somos un modelo”.

Para resaltar la injerencia de los dirigentes en este sistema, manifestó: “Si yo te junto 20 anárquicos y te los hago votar, van a votar anarquía. Vos podés decir que sos democrático, pero no lo sos. La democracia es otra cosa. Tener veinte tipos que piensen lo mismo no necesariamente significa que es el único sistema y que es democrático. La problemática va más allá del básquetbol”.