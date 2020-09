LVA: Unión Vecinal de Trinidad ultima detalles para arrancar la pretemporada

Compartir

Cuenta regresiva para la Unión Vecinal de Trinidad. Después de varios años de trabajo, de hazañas y logros, el equipo sanjuanino comenzará la pretemporada para encarar su primera participación en la máxima categoría del vóley argentino. Las prácticas comenzarán el 1 de octubre y mientras negocian la llegada de algunos refuerzos, la institución ya confirmó su nuevo cuerpo técnico.

El conjunto comunitario es el cuarto confirmado para disputar la próxima Liga de Vóleibol Argentina ACLAV 2020/21, el tercero de origen sanjuanino (los otros son UPCN Voley y Obras). Se trata de un hecho histórico, un desafío que venían anhelando desde hace varios años y que ahora, gracias al esfuerzo del plantel, dirigentes y el apoyo oficial, podrá concretarlo.

Está pactado que el cuerpo técnico y los jugadores se reencuentren en la cancha el jueves 1 de octubre, bajo estrictos protocolos de seguridad y sanidad por la pandemia de coronavirus. Ariel Fachinelli, con pasado en Obras, Ausonia y UPCN, será el encargado de llevar adelante este ambicioso proyecto. No será el único, ya que estará acompañado de Alejandro Checarelli (entrenador asistente), Carlos Poblete (estadístico), Fabián Alejo (Preparador Físico), Francisco Caballero (kinesiólogo), Natalia Bretillo (encargada de prensa), Raúl Velázquez (máganer) y Paulo Sosa (utilero).

Sobre los jugadores no hay novedades. Desde la institución confirmaron que están en la búsqueda de refuerzos, pero todavía no hay nombres confirmados. Pero serán 4 las caras nuevas que se sumarán, con la urgencia de incorporar centrales. “Está difícil que lleguen extranjeros. El valor del transfer es bastante costoso y no hay necesidad de hacer un gasto tan elevado”, apuntó Fachinelli.