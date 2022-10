Macri reiteró que si Juntos por el Cambio gana en 2023 deberá «ir a fondo» y volvió a cargar contra Aerolíneas

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

El exmandatario Mauricio Macri insistió en que si Juntos por el Cambio vuelve al Gobierno en 2023 la coalición opositora deberá «ir a fondo» con una serie de medidas de reducción presupuestaria o directamente de privatización de empresas estatales, y mencionó como caso testigo a Aerolíneas Argentinas, sobre la cual dijo que lee que «va a perder 700 millones de dólares y lo paga la gente que nunca viaja en avión».

«Tenemos que ponernos de acuerdo para volver a desarrollar y conectar a la Argentina», señaló al hablar esta mañana con Radio Mitre Córdoba en una entrevista en la que retomó algunos planteos que figuran en su último libro, que hoy resumió en la frase de que el país necesita «un cambio absoluto» y no un «populismo light».

En el mismo sentido, el fundador del PRO afirmó ser «optimista» sobre el futuro porque «hay claridad» en cuanto a las políticas que se deben aplicar, y vaticinó que la sociedad va a «ir a un desarrollo de la Argentina no creyéndole a los vendedores de asado y espejitos de colores con ideas que han fracasado en todo el mundo».

En cuanto a las disputas internas de JxC, Macri respondió que él «no se ha anotado» para participar de una PASO contra Horacio Rodríguez Larreta, dijo que su «tarea» es otra y manifestó que «apuesta y fomenta las candidaturas de Horacio (Rodríguez Larreta), de Patricia (Bullrich) y María Eugenia (Vidal) y de los radicales que se quieran anotar».

Sobre lo que debería hacer JxC si llega al Gobierno en 2023, sostuvo que en el país existe un «mandato global» que asoció a «más libertad y más cambio», y contrastó esa percepción con lo que ocurría en 2015, cuando según él «hubo mucha negación de la realidad porque habíamos vivido muy lindo quemando las reservas del Banco Central, los fondos de las AFJP».

Respecto a las críticas que le dedicó el radical Facundo Manes al recordar acciones de espionaje ilegal llevadas a cabo en el mandato 2015-2019, Macri respondió que prefería no responder porque -dijo- «escuchar cosas calumniosas a nadie le gusta», y en la misma línea amplió: «No quiero responder desde mi ego ni me quiero hacer cargo del ego de otros, yo estoy en la tarea de armar equipos».

También, analizó los distintos posicionamientos que se perfilan en la coalición del PRO, UCR y Coalición Cívica, y en ese punto evaluó que la oposición definirá sus candidaturas en una competencia interna entre quienes «quieren un cambio absoluto» y los que desean «eso mismo pero con menos fortaleza». En ese punto, Macri opinó que la eliminación de las PASO implicaría «cambiar las reglas en el medio del partido, no es serio eso», por lo cual reiteró su propuesta de que si se define no realizar primarias «Juntos por el Cambio tiene que hacer de todos modos su interna, tenemos que demostrar a la sociedad que competimos, dar el ejemplo».

«Argentina está a la deriva, no hay plan. El Presidente se vanaglorió de no tener plan y eso generó una pérdida de confianza, y sin eso el motor de la inversión no se genera», afirmó al cuestionar al Gobierno.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp