Mala noticia para River: se confirmó la lesión de una de las figuras del equipo de Gallardo

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

La victoria de River Plate 4-2 ante Argentinos Juniors dejó una baja sensible en el plantel que dirige Marcelo Gallardo ya que se confirmó el desgarro de Esequiel Barco, quien este domingo se retiró por una molestia muscular y en el encuentro ante el Bicho fue reemplazado por Juan Fernando Quintero. El ex volante de Independiente se perdería cinco partidos.

Fue a los 29 minutos que Barco manifestó su dolencia en una de sus piernas y el diagnóstico inicial fue de una molestia en el isquiotibial derecho. Sin embargo, luego de haberse efectuado los estudios médicos este lunes pasar saber con precisión el grado de la lesión, se confirmó que el mediocampista ofensivo sufrió un desgarro en el bíceps femoral derecho.

Con este diagnóstico, Barco estaría 20 días fuera de los campos de juego y de esta manera Gallardo no va a poder contar con él para el encuentro de este miércoles con Fortaleza en el Estadio Monumental por la segunda fecha del Grupo F de la Copa Libertadores, ni tampoco el domingo frente a Banfield por la décima fecha de la Copa de la Liga.

En la conferencia de prensa el propio entrenador se refirió a la lesión de Barco y había anticipado: “Sufrió una molestia en el isquiotibial (derecho), es la otra pierna que se había lesionado antes. Le harán estudios para ver qué es lo que tiene”. Luego del chequeo realizado se constató el panorama del futbolista que rindió desde su llegada al equipo millonario.

Esta novedad llevaría a que el Muñeco analice que Juanfer Quintero sea titular ante los brasileños este miércoles por la Libertadores. El colombiano tuvo un buen funcionamiento y anotó el tercer tanto de su equipo, el que volvió a poner en ventaja al conjunto de Núñez.

En caso de que el DT incluya en el once inicial el volante colombiano, luego definiría cuál sería su posición puntual ya que Juanfer podría desenvolverse como enganche o como un tercer delantero y en el frente juegan Julián Álvarez y Matías Suárez.

La recuperación del desgarro de Barco podría demandar unos 20 días, aunque todo dependerá de cómo evolucione. Se perdería por lo menos cuatros partidos, uno por la Copa Libertadores y tres por la Copa de la Liga: Fortaleza por Libertadores (13/04), Banfield por torneo local (17/04), Talleres por torneo local (20/04) y Atlético Tucumán por torneo local (24/04). Aunque en caso de que no se lo quiera exigir tampoco estaría para el tercer compromiso de River Plate por la Libertadores, ante el Colo Colo (27/04) y para el choque con Sarmiento de Junín (30/04) por el torneo doméstico.

Desde su llegada a River Plate, Esequiel Barco jugó diez partidos, ocho de la Copa de la Liga, uno de la Copa Libertadores y otro de la Copa Argentina. Convirtió un gol (ante Racing) y brindó dos asistencias. Su dinámica y habilidad por la izquierda conformó a Gallardo que no lo tendrá por un tiempo.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp