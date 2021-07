Maldonado: “Voy en la búsqueda de estar bien y feliz dentro de una cancha”

Compartir

El escolta fue uno de los fichajes que anunció el equipo formoseño, en su regreso al club donde tan buena imagen dejó. Su salida de San Lorenzo, la decisión de sumarse a la idea ambiciosa de La Unión y su deseo de volver al disfrute.

La Unión de Formosa concretó uno de sus retornos más deseados para la temporada 2021/22, y en un movimiento que jerarquizará su plantel consiguió la vuelta al club de Jonathan Maldonado. El escolta, de recordado y valorado paso por la institución en la que jugó 3 temporadas, se convirtió en una de las caras nuevas que tendrán los formoseños para la próxima Liga, parte de la columna vertebral de un equipo que genera buenas sensaciones desde la previa.

Maldonado se suma a La U luego de su paso por San Lorenzo la temporada pasada, donde no llegó a completar la campaña del pentacampeón porque decidió dar un paso al costado por cuestiones deportivas. Promedió 5,6 puntos, 2,1 rebotes y 2,1 asistencias en 22,3 minutos y jugando 20 partidos, aunque en los últimos juegos antes de salirse del equipo había tenido poca participación en cancha.

Con la llegada del jugador de 31 años, ahora La Unión empezó a rodear un plantel interesante bajo el mando de Eduardo Japez. Y sumergido en la búsqueda de reencontrarse con su mejor nivel, concreta su regreso a Formosa para volver a sentirse cómodo. Sobre esto y más dialogó con Prensa AdC, detallando cómo atraviesa este nuevo paso dentro de su carrera.

-Te moviste rápido en el mercado y cerraste equipo en un par de semanas. ¿Cómo fuiste llevando estos días hasta que decidiste fichar en La Unión?

Cuando empezamos a decidir dónde apuntar para la temporada que viene, teníamos como prioridad esperar un poco para ver si surgía alguna posibilidad afuera y obviamente evaluar si salía algo lindo acá en la Liga. La idea inicial era esperar algo de afuera pensando en una posible linda experiencia y a su vez abrir el mercado, pero son ligas que tardan un poco más en salir a contratar jugadores y acá tenía un poco más de chances de ir a buenos equipos de la Liga. Entre esos por supuesto estaba La Unión, que fue un lugar donde siempre me sentí muy cómodo y estuve bien teniendo buenas temporadas. Sin dudas La Unión era mi prioridad acá en la Liga.

-Hablabas de la comodidad, y en Formosa vas a un lugar donde se te tiene un cariño importante por los años en los que estuviste y el nivel que rendiste. ¿Incidió mucho eso o te guiaste únicamente por el proyecto deportivo de Chiche?

En lo personal, siempre intento evaluarlo desde los dos lugares, en lo deportivo pensando objetivos y en lo personal si es un lugar agradable para transitar una temporada. Yo lo considero fundamental a eso, son cosas que van de la mano. Si no me siento cómodo, feliz y tranquilo en el lugar en el que estoy, se hace mucho más pesada una temporada y cuesta mucho después llevarlo a estar bien deportivamente, porque si todo lo otro no anda tan bien es más complicado.

-¿Con San Lorenzo cómo termina dándose la situación de tu salida? ¿Tuvo que ver con esto de la comodidad?

En San Lorenzo me parece que fue al revés. Yo estaba bien y tranquilo, es de los mejores clubes en los que he estado. Tenés todo, la gente que trabaja en el club desde hace tantos años es muy buena sin dudas, y en todo este tiempo que estuve tuve una relación excelente con todos por suerte. Pero bueno, en lo personal también tengo ambiciones deportivas y eso era lo que me estaba faltando en cuanto al juego. Me parecía que era una parte fundamental para estar bien y no me parecía que estaba teniendo lo que fui a buscar o lo que para en su momento me contrataron. Entonces, si la parte deportiva no me estaba satisfaciendo ni llenando, sentía que no era mi lugar ni el momento en el que tenía que estar. No creía que por una ambición futura de salir campeón y ganar más o menos plata debiese resignar el presente o el tiempo que me quedaba.

-¿Y qué hablaste con Chiche que te convenció? Porque la idea del equipo, con lo que se sabe y lo que se viene concretando, es interesante a priori.

En la primera charla que tuve con Chiche, cuando me dijo que me quería dentro del equipo, ya algo me había contado del plantel que tenía armado en su cabeza y su idea. Desde un principio me gustó mucho esa idea, y ahí ya me empecé a ilusionar por una cuestión deportiva en la que sé que si logramos trasladar la idea de Chiche dentro de la cancha podemos ser un equipo realmente competitivo que le dé pelea a cualquiera. Ya desde un principio me gustó mucho, y al ser en La Unión con todo lo que representa para mí, la opción se convirtió en una de mis prioridades.

